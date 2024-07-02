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Мантуров заявил о возрождении компетенций в биотехнологической отрасли

Мантуров заявил о возрождении компетенций в биотехнологической отрасли - 02.07.2024, ПРАЙМ

Мантуров заявил о возрождении компетенций в биотехнологической отрасли

Россия начинает возрождать компетенции в биотехнологической отрасли, во многом утерянные в девяностые годы, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:53+0300

2024-07-02T17:53+0300

2024-07-02T17:57+0300

денис мантуров

биотехнологии

россия

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Россия начинает возрождать компетенции в биотехнологической отрасли, во многом утерянные в девяностые годы, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "Что касается биотехнологической отрасли, то здесь мы только начинаем возрождать компетенции, во многом утерянные в 90-ые годы. В СССР этим занималось отдельное ведомство, и мы были в мировых лидерах. Включение этого направления в нацпроект ("Новые материалы и химия" - ред.) является частью работы правительства по развитию биоэкономики, на что нас ориентирует новый Майский указ президента", - сказал он в рамках стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина, отрывок из которой опубликован в Telegram-канале правительства. Нацпроект "Новые материалы и химия" является базовым для достижения технологического лидерства. В частности, внимание в нем уделяется отрасли композитных материалов (в последние пять лет развивается среднегодовыми темпами около 10%) и редкоземельных металлов, уточнил первый вице-премьер. "Суммарно по всем обозначенным направлениям нам предстоит воссоздать 55 критических технологических цепочек. Это позволит существенно снизить зависимость от импорта. И обеспечит в 2030 году прирост добавленной стоимости на 1,2 триллиона рублей. Для этого предстоит освоить выпуск нескольких сотен продуктов промежуточного спроса. Что, в свою очередь, сформирует у нас в стране новые рынки. В том числе, со значительным экспортным потенциалом", - добавил он. Кроме того, Мантуров напомнил, что химическая отрасль формирует более 2% ВВП в стране и занимает лидирующие позиции по объемам несырьевого неэнергетического экспорта РФ. "Наибольший потенциал роста содержится в мало- и среднетоннажном сегменте. В нацпроекте предлагается сделать основной акцент именно на этом направлении", - отметил он.

https://1prime.ru/20240628/manturov-849585114.html

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денис мантуров, биотехнологии, россия