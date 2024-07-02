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Минпромторг назвал необходимое число судов для Севморпути

Минпромторг назвал необходимое число судов для Севморпути - 02.07.2024, ПРАЙМ

Минпромторг назвал необходимое число судов для Севморпути

Для обеспечения нужд Северного морского пути (СМП) в дополнение к уже строящимся необходимо 92 грузовых судна до 2037 года, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:14+0300

2024-07-02T12:14+0300

2024-07-02T12:14+0300

экономика

россия

севморпуть

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Для обеспечения нужд Северного морского пути (СМП) в дополнение к уже строящимся необходимо 92 грузовых судна до 2037 года, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. "Минпромторг России в рамках актуализации перспективного плана строительства гражданских судов, утвержденного первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Д.В. Мантуровым, ежегодно уточняет у основных грузо/судовладельцев данные о потребности в судах для вывоза грузов по СМП. Так, в дополнение к уже строящимся судам для нужд СМП в перспективном плане до 2037 года учтена потребность в 92 грузовых судах", — отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что оценка текущей потребности в средствах водного транспорта находится в компетенции грузовладельцев. В рамках ПМЭФ советник президента РФ, специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин выразил мнение, что государству необходимо инвестировать в ледокольный флот, который осуществляет проводку на СМП, как в инфраструктуру для конкурентоспособности генеральных грузов на магистрали. В конце марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что грузооборот по Севморпути в этом году может вырасти на 11% и составить 40 миллионов тонн, транзитные поставки - на 16-40%, до 2,5-3 миллионов тонн. По итогам прошлого года объем грузоперевозок по СМП составил рекордные 36,25 миллиона тонн. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".

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россия, севморпуть