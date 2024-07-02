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Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года

Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года - 02.07.2024, ПРАЙМ

Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года

Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, заявил депутат парламента Александр... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:42+0300

2024-07-02T14:42+0300

2024-07-02T14:49+0300

политика

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 июл — ПРАЙМ. Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, заявил депутат парламента Александр Нестеровский. "За последние три года Молдавию покинули более 168 тысяч молдаван — это самая крупная волна эмиграции со времен обретения независимости. Причина этого массового исхода — неустойчивая социально-экономическая ситуация и отсутствие перспектив", — написал Нестеровский в своем Telegram-канале. По его словам, власти не справляются со своими обязанностями. Жители страны устали от низких зарплат, коррупции, недостатка рабочих мест и элементарных условий для нормальной жизни. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что в последние три года в Молдавии наблюдается самый низкий прирост населения за всю историю страны. Последний раз столь малое число новорождённых — чуть более 27 тысяч детей — регистрировалось 180 лет назад.Молдавия уже несколько лет переживает очередной экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за увеличения цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию – почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за высокой стоимости энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов и роста инфляции в стране спонтанно проходят антиправительственные протесты.

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молдавия