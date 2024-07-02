Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240702/moldaviya-849664395.html
Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года
Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года - 02.07.2024, ПРАЙМ
Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года
Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, заявил депутат парламента Александр... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:42+0300
2024-07-02T14:49+0300
политика
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/83673/87/836738732_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_da5e31ce7b9512339b9330d4074a6b4a.jpg
КИШИНЕВ, 2 июл — ПРАЙМ. Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, заявил депутат парламента Александр Нестеровский. "За последние три года Молдавию покинули более 168 тысяч молдаван — это самая крупная волна эмиграции со времен обретения независимости. Причина этого массового исхода — неустойчивая социально-экономическая ситуация и отсутствие перспектив", — написал Нестеровский в своем Telegram-канале. По его словам, власти не справляются со своими обязанностями. Жители страны устали от низких зарплат, коррупции, недостатка рабочих мест и элементарных условий для нормальной жизни. Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что в последние три года в Молдавии наблюдается самый низкий прирост населения за всю историю страны. Последний раз столь малое число новорождённых — чуть более 27 тысяч детей — регистрировалось 180 лет назад.Молдавия уже несколько лет переживает очередной экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за увеличения цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию – почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за высокой стоимости энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов и роста инфляции в стране спонтанно проходят антиправительственные протесты.
https://1prime.ru/20240613/vengriya-849125398.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83673/87/836738732_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_26e18f95b495fa9c08aed3b02349def0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия
Политика, МОЛДАВИЯ
14:42 02.07.2024 (обновлено: 14:49 02.07.2024)
 
Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за последние три года

Нестеровский: Молдавия столкнулась с самой крупной волной эмиграции за три года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 2 июл — ПРАЙМ. Молдавия за последние три года столкнулась с самой крупной волной эмиграции с момента обретения республикой независимости, заявил депутат парламента Александр Нестеровский.
"За последние три года Молдавию покинули более 168 тысяч молдаван — это самая крупная волна эмиграции со времен обретения независимости. Причина этого массового исхода — неустойчивая социально-экономическая ситуация и отсутствие перспектив", — написал Нестеровский в своем Telegram-канале.
По его словам, власти не справляются со своими обязанностями. Жители страны устали от низких зарплат, коррупции, недостатка рабочих мест и элементарных условий для нормальной жизни.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что в последние три года в Молдавии наблюдается самый низкий прирост населения за всю историю страны. Последний раз столь малое число новорождённых — чуть более 27 тысяч детей — регистрировалось 180 лет назад.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Суд ЕС приговорил Венгрию к штрафу за нарушения политики по мигрантам
13 июня, 11:34
Молдавия уже несколько лет переживает очередной экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за увеличения цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию – почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за высокой стоимости энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов и роста инфляции в стране спонтанно проходят антиправительственные протесты.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала