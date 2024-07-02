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Объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 17,8%
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 17,8% - 02.07.2024, ПРАЙМ
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 17,8%
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июне увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 114,6 триллиона... | 02.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июне увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 114,6 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2024 года составил 114,6 триллиона рублей (97,3 триллиона рублей в июне 2023 года)", — сказано в релизе. Объем торгов на фондовом рынке в июне вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,9 триллиона рублей, объем торгов на денежном рынке — на 28,4%, до 79,2 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,2 раза в годовом выражении — до 2,3 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов увеличился в 1,3 раза — до 120,9 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 33,3% и составил 1,6 триллиона рублей. В июне на фондовом рынке Московской биржи размещено 79 облигационных займов на общую сумму 1,9 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 триллиона рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 27,5% и составил 8,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 42,2% — до 465,6 миллиарда рублей. "Объем торгов на валютном рынке составил 21,5 триллиона рублей (23,8 триллиона рублей в июне 2023 года). Объем торгов инструментами спот достиг 7,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов – 14,3 триллиона рублей", — также говорится в сообщении. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,1 триллиона рублей.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 17,8%
Объем торгов на Московской бирже в июне вырос на 17,8% - до 114,6 трлн руб
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июне увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 114,6 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2024 года составил 114,6 триллиона рублей (97,3 триллиона рублей в июне 2023 года)", — сказано в релизе.
Объем торгов на фондовом рынке в июне вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,9 триллиона рублей, объем торгов на денежном рынке — на 28,4%, до 79,2 триллиона рублей.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,2 раза в годовом выражении — до 2,3 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов увеличился в 1,3 раза — до 120,9 миллиарда рублей.
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Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 33,3% и составил 1,6 триллиона рублей. В июне на фондовом рынке Московской биржи размещено 79 облигационных займов на общую сумму 1,9 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 триллиона рублей.
Объем торгов на срочном рынке вырос на 27,5% и составил 8,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 42,2% — до 465,6 миллиарда рублей.
"Объем торгов на валютном рынке составил 21,5 триллиона рублей (23,8 триллиона рублей в июне 2023 года). Объем торгов инструментами спот достиг 7,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов – 14,3 триллиона рублей", — также говорится в сообщении. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,1 триллиона рублей.