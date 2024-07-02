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Мошенники придумали новую схему обмана россиян - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Мошенники придумали новую схему обмана россиян - 02.07.2024, ПРАЙМ
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Злоумышленники в России придумали новую схему обамана граждан, в ходе которой они представляются сотовыми операторами и предупреждают о якобы случившемся сбое... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T05:38+0300
2024-07-02T05:39+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Злоумышленники в России придумали новую схему обамана граждан, в ходе которой они представляются сотовыми операторами и предупреждают о якобы случившемся сбое. Об этом рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук."Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным. Вот как выглядит типичный сценарий: Вы получаете звонок от человека, представляющегося сотрудником оператора... Мошенник сообщает вам о якобы произошедшем сбое в системе", - рассказал эксперт. Кроме того, он добавил, что после начала звонка мошенник может сказать: "Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама". После этого злоумышленник говорит, тариф, которым пользовалась потенциальная жертва, более недоступен, и добавит, что пользователь, вероятно, был подключен к новому.Далее Бийчук рассказал, что в подобных случаях, вне зависимости от реакции жертвы, мошенник предлагает помочь ей вернуть прежний тариф, но для этого нужно сначала предоставить ему доступ в личный кабинет.Впоследствии мошенники могут взять на имя россиянина кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам. В этой связи Бийчук посоветовал в подобном случае сбросить звонок и самостоятельно перезвонить оператору по официальному номеру на сайте.
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россия
Мошенничество, РОССИЯ
05:38 02.07.2024 (обновлено: 05:39 02.07.2024)
 
Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Бийчук: мошенники придумали схему обмана россиян от лица операторов связи

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Злоумышленники в России придумали новую схему обамана граждан, в ходе которой они представляются сотовыми операторами и предупреждают о якобы случившемся сбое. Об этом рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным. Вот как выглядит типичный сценарий: Вы получаете звонок от человека, представляющегося сотрудником оператора... Мошенник сообщает вам о якобы произошедшем сбое в системе", - рассказал эксперт.
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Кроме того, он добавил, что после начала звонка мошенник может сказать: "Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама". После этого злоумышленник говорит, тариф, которым пользовалась потенциальная жертва, более недоступен, и добавит, что пользователь, вероятно, был подключен к новому.
Далее Бийчук рассказал, что в подобных случаях, вне зависимости от реакции жертвы, мошенник предлагает помочь ей вернуть прежний тариф, но для этого нужно сначала предоставить ему доступ в личный кабинет.
Впоследствии мошенники могут взять на имя россиянина кредиты или микрозаймы через авторизацию на различных площадках, а также получить доступ к банковским счетам или другим аккаунтам.
В этой связи Бийчук посоветовал в подобном случае сбросить звонок и самостоятельно перезвонить оператору по официальному номеру на сайте.
 
МошенничествоРОССИЯ
 
 
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