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Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие
Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие - 02.07.2024, ПРАЙМ
Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие
Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве, пострадали водитель и пассажир. Об этом говорится в публикации столичной Госавтоинспекции в Telegram. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:31+0300
2024-07-02T14:31+0300
происшествия
автобус
москва
пострадавшие
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве, пострадали водитель и пассажир. Об этом говорится в публикации столичной Госавтоинспекции в Telegram.ЧП произошло в Ижорском проезде на севере Москвы. По предварительной информации, причиной стала жара.Ранее экстренные службы сообщали агентству РИА Новости, что в результате происшествия пострадал водитель, его отправили в больницу"В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса", - сообщили в ГАИ.Там добавили, что на месте работают оперативные службы столицы.
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автобус, москва, пострадавшие
Происшествия, автобус, МОСКВА, пострадавшие
14:31 02.07.2024
 
Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие

ГАИ: при взрыве газового баллона на автобусе в Москве пострадали пассажир и водитель

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭлектробусы
Электробусы - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве, пострадали водитель и пассажир. Об этом говорится в публикации столичной Госавтоинспекции в Telegram.
ЧП произошло в Ижорском проезде на севере Москвы. По предварительной информации, причиной стала жара.
Ранее экстренные службы сообщали агентству РИА Новости, что в результате происшествия пострадал водитель, его отправили в больницу
"В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса", - сообщили в ГАИ.
Там добавили, что на месте работают оперативные службы столицы.
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ПроисшествияавтобусМОСКВАпострадавшие
 
 
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