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Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие

Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие - 02.07.2024, ПРАЙМ

Газовый баллон взорвался на автобусе в Москве, есть пострадавшие

Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве, пострадали водитель и пассажир. Об этом говорится в публикации столичной Госавтоинспекции в Telegram. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:31+0300

2024-07-02T14:31+0300

2024-07-02T14:31+0300

происшествия

автобус

москва

пострадавшие

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Газовый баллон взорвался на крыше автобуса в Москве, пострадали водитель и пассажир. Об этом говорится в публикации столичной Госавтоинспекции в Telegram.ЧП произошло в Ижорском проезде на севере Москвы. По предварительной информации, причиной стала жара.Ранее экстренные службы сообщали агентству РИА Новости, что в результате происшествия пострадал водитель, его отправили в больницу"В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду. В результате происшествия пострадали пассажир и водитель автобуса", - сообщили в ГАИ.Там добавили, что на месте работают оперативные службы столицы.

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москва

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автобус, москва, пострадавшие