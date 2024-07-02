https://1prime.ru/20240702/nato-849663863.html

В Китае раскритиковали НАТО за продвижение в АТР

В Китае раскритиковали НАТО за продвижение в АТР - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Китае раскритиковали НАТО за продвижение в АТР

Североатлантический альянс активно продвигается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом подрывая там стабильность. Об этом заявили в Министерстве иностранных | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:34+0300

2024-07-02T14:34+0300

2024-07-02T14:34+0300

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нато

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ПЕКИН, 2 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс активно продвигается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом подрывая там стабильность. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.Более того, в ведомстве отметили, что таким образом НАТО демонстрирует свой менталитет холодной войны."Генеральный секретарь НАТО открыто заявил, что продвижение НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион призвано оказать давление на Китай, это отражает последовательный менталитет холодной войны (альянса), намерение создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность", - рассказали агентству РИА Новости в китайском МИДе на просьбу прокомментировать слова Столтенберга. В этой связи в ведомстве подчеркнули, что Китай выражает решительный протест. Ранее Столтенберг говорил в интервью японскому изданию, что блок не рассматривает Китай в качестве противника, но КНР бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса.

https://1prime.ru/20240702/kitay-849652480.html

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китай, нато, атр