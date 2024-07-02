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В Китае раскритиковали НАТО за продвижение в АТР
В Китае раскритиковали НАТО за продвижение в АТР - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Китае раскритиковали НАТО за продвижение в АТР
Североатлантический альянс активно продвигается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом подрывая там стабильность. Об этом заявили в Министерстве иностранных | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:34+0300
2024-07-02T14:34+0300
2024-07-02T14:34+0300
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ПЕКИН, 2 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс активно продвигается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом подрывая там стабильность. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.Более того, в ведомстве отметили, что таким образом НАТО демонстрирует свой менталитет холодной войны."Генеральный секретарь НАТО открыто заявил, что продвижение НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион призвано оказать давление на Китай, это отражает последовательный менталитет холодной войны (альянса), намерение создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность", - рассказали агентству РИА Новости в китайском МИДе на просьбу прокомментировать слова Столтенберга. В этой связи в ведомстве подчеркнули, что Китай выражает решительный протест. Ранее Столтенберг говорил в интервью японскому изданию, что блок не рассматривает Китай в качестве противника, но КНР бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса.
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китай, нато, атр
В Китае раскритиковали НАТО за продвижение в АТР
МИД КНР: продвижение НАТО в АТР для давления на страну подрывает мир в регионе
ПЕКИН, 2 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс активно продвигается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом подрывая там стабильность. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.
Более того, в ведомстве отметили, что таким образом НАТО демонстрирует свой менталитет холодной войны.
"Генеральный секретарь НАТО открыто заявил, что продвижение НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион призвано оказать давление на Китай, это отражает последовательный менталитет холодной войны (альянса), намерение создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность", - рассказали агентству РИА Новости в китайском МИДе на просьбу прокомментировать слова Столтенберга.
В этой связи в ведомстве подчеркнули, что Китай выражает решительный протест.
Ранее Столтенберг говорил в интервью японскому изданию, что блок не рассматривает Китай в качестве противника, но КНР бросает вызов ценностям, интересам и безопасности альянса.
В Китае обвинили НАТО во вмешательстве во внутренние дела