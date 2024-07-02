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Министры обороны ФРГ и Польши обсудили переброску войск НАТО на восток - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Министры обороны ФРГ и Польши обсудили переброску войск НАТО на восток
Министры обороны ФРГ и Польши обсудили переброску войск НАТО на восток - 02.07.2024, ПРАЙМ
Министры обороны ФРГ и Польши обсудили переброску войск НАТО на восток
Министр обороны Германии Борис Писториус и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш обсудили отработку переброски войск НАТО из Нидерландов в Польшу через... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T19:34+0300
2024-07-02T19:34+0300
вооружения
германия
польша
войска
нато
восток
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш обсудили отработку переброски войск НАТО из Нидерландов в Польшу через территорию Германии, сообщило во вторник министерство обороны ФРГ. "Немецко-польские правительственные консультации в Варшаве: министр Писториус и его коллега Косиняк-Камыш в числе прочего обсудили, как войска НАТО отрабатывают переброску из Нидерландов в Польшу через Германию", — говорится на странице минобороны ФРГ в социальной сети Х. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам межправительственных консультаций в Варшаве заявил, что сценарий переброски оружия к внешним границам ЕС возможен, Польше и Германии необходимо развивать соответствующую инфраструктуруВ последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
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германия
польша
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германия, польша, войска, нато, восток
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, войска, НАТО, Восток
19:34 02.07.2024
 
Министры обороны ФРГ и Польши обсудили переброску войск НАТО на восток

Министры обороны ФРГ и Польши обсудили переброску войск НАТО с запада на восток

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус и его польский коллега Владислав Косиняк-Камыш обсудили отработку переброски войск НАТО из Нидерландов в Польшу через территорию Германии, сообщило во вторник министерство обороны ФРГ.
"Немецко-польские правительственные консультации в Варшаве: министр Писториус и его коллега Косиняк-Камыш в числе прочего обсудили, как войска НАТО отрабатывают переброску из Нидерландов в Польшу через Германию", — говорится на странице минобороны ФРГ в социальной сети Х.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам межправительственных консультаций в Варшаве заявил, что сценарий переброски оружия к внешним границам ЕС возможен, Польше и Германии необходимо развивать соответствующую инфраструктуру
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия
15:51
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯПОЛЬШАвойскаНАТОВосток
 
 
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