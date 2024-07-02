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Цены на нефть выросли до максимума за два месяца
Цены на нефть выросли до максимума за два месяца - 02.07.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть выросли до максимума за два месяца
Цены на нефть во вторник выросли почти на 1%, продолжив подъем к двухмесячным максимумам благодаря ожидающемуся росту спроса в летний период поездок и... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:43+0300
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мировой рынок нефти
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли почти на 1%, продолжив подъем к двухмесячным максимумам благодаря ожидающемуся росту спроса в летний период поездок и возможности перебоев в поставках из-за урагана "Берил".Фьючерсы на нефть марки Brent к 13.14 по Гринвичу подорожали на 75 центов, или 0,87%, до 87,35 доллара за баррель, максимума с 30 апреля. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 84 цента, или 1,01%, до 84,22 доллара за баррель после достижения максимума с 26 апреля.На предыдущей сессии оба сорта выросли примерно на 2%.Ожидается, что спрос на бензин в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, будет расти после активизации летнего сезона путешествий с праздника Дня независимости, который отмечается на этой неделе. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что количество поездок в период праздников будет на 5,2% выше, чем в 2023 году, причем только поездок на автомобилях будет на 4,8% больше, чем годом ранее.Цены также получили поддержку за счет роста премии за риск, связанный с напряженностью на Ближнем Востоке, и признаков сокращения инфляции в США, благодаря которым вернулась надежда на снижение процентных ставок.Рынки также готовятся к возможным перебоям в работе американской нефтеперерабатывающей отрасли и шельфовой добычи из-за урагана "Берил", усилившегося в понедельник до пятой категории с "потенциальными катастрофическими последствиями", когда пересекал восточную часть Карибского бассейна."Опасный ураган, обрушившийся на Карибское море, как ожидается, достигнет Мексики, из-за чего усилились опасения насчет предложения", – отметил Харлампос Писсоурос, старший инвестиционный аналитик в XM. Он добавил, что недавние данные по США свидетельствуют в пользу предположения рынка о том, что ФРС, скорее всего, в этом году снизит процентные ставки два раза по четверть пункта.Клаудио Галимберти из Rystad Energy, заметил, что снижение экспорта нефти из стран ОПЕК и России – как раз в момент наращивания перерабатывающих мощностей перед летним пиком – также вносит вклад в то, что разница между спросом и предложением на рынке меньше, чем ожидалось, и цены в соответствии с этим растут.Он добавил, что по-прежнему высокая премия за геополитические риски тоже поддерживает цены, хотя признаки того, что рост спроса не оправдывает ожидания, ограничивает повышение котировок.Некоторые данные показывают, что импорт сырой нефти в Азию, крупнейший в мире регион – потребитель нефти, в первой половине 2024 года был ниже, чем в прошлом году.
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник выросли почти на 1%, продолжив подъем к двухмесячным максимумам благодаря ожидающемуся росту спроса в летний период поездок и возможности перебоев в поставках из-за урагана "Берил".
Фьючерсы на нефть марки Brent к 13.14 по Гринвичу подорожали на 75 центов, или 0,87%, до 87,35 доллара за баррель, максимума с 30 апреля. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 84 цента, или 1,01%, до 84,22 доллара за баррель после достижения максимума с 26 апреля.
На предыдущей сессии оба сорта выросли примерно на 2%.
Ожидается, что спрос на бензин в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, будет расти после активизации летнего сезона путешествий с праздника Дня независимости, который отмечается на этой неделе. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что количество поездок в период праздников будет на 5,2% выше, чем в 2023 году, причем только поездок на автомобилях будет на 4,8% больше, чем годом ранее.
Цены также получили поддержку за счет роста премии за риск, связанный с напряженностью на Ближнем Востоке, и признаков сокращения инфляции в США, благодаря которым вернулась надежда на снижение процентных ставок.
Рынки также готовятся к возможным перебоям в работе американской нефтеперерабатывающей отрасли и шельфовой добычи из-за урагана "Берил", усилившегося в понедельник до пятой категории с "потенциальными катастрофическими последствиями", когда пересекал восточную часть Карибского бассейна.
"Опасный ураган, обрушившийся на Карибское море, как ожидается, достигнет Мексики, из-за чего усилились опасения насчет предложения", – отметил Харлампос Писсоурос, старший инвестиционный аналитик в XM. Он добавил, что недавние данные по США свидетельствуют в пользу предположения рынка о том, что ФРС, скорее всего, в этом году снизит процентные ставки два раза по четверть пункта.
Клаудио Галимберти из Rystad Energy, заметил, что снижение экспорта нефти из стран ОПЕК и России – как раз в момент наращивания перерабатывающих мощностей перед летним пиком – также вносит вклад в то, что разница между спросом и предложением на рынке меньше, чем ожидалось, и цены в соответствии с этим растут.
Он добавил, что по-прежнему высокая премия за геополитические риски тоже поддерживает цены, хотя признаки того, что рост спроса не оправдывает ожидания, ограничивает повышение котировок.
Некоторые данные показывают, что импорт сырой нефти в Азию, крупнейший в мире регион – потребитель нефти, в первой половине 2024 года был ниже, чем в прошлом году.