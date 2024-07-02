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В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа

В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T23:15+0300

2024-07-02T23:15+0300

2024-07-02T23:15+0300

энергетика

саудовская аравия

месторождение нефти

месторождение газа

месторождение

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ДУБАЙ, 2 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали. По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила два месторождения сланцевой нефти и одну нефтеносную формацию с обычной нефтью, а также два месторождения газа и две газовые формации. Открытия были сделаны в результате бурения трех нефтяных и трех газовых скважин, подчеркнул министр.Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день.

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саудовская аравия

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