https://1prime.ru/20240702/neftegaz-849677337.html
В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа
В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T23:15+0300
2024-07-02T23:15+0300
2024-07-02T23:15+0300
энергетика
саудовская аравия
месторождение нефти
месторождение газа
месторождение
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/53/841395318_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0e11e7f066bcd368c9570003f077e719.jpg
ДУБАЙ, 2 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали. По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила два месторождения сланцевой нефти и одну нефтеносную формацию с обычной нефтью, а также два месторождения газа и две газовые формации. Открытия были сделаны в результате бурения трех нефтяных и трех газовых скважин, подчеркнул министр.Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день.
https://1prime.ru/20240702/gaz-849675020.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/53/841395318_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_43b25518fd42b1cb0e11afad77468123.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, месторождение нефти, месторождение газа, месторождение
Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, месторождение нефти, месторождение газа, месторождение
В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа
В Саудовской Аравии объявили об открытии новых месторождений нефти и газа
ДУБАЙ, 2 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали.
По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила два месторождения сланцевой нефти и одну нефтеносную формацию с обычной нефтью, а также два месторождения газа и две газовые формации.
Открытия были сделаны в результате бурения трех нефтяных и трех газовых скважин, подчеркнул министр.
Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день.
Газовые фьючерсы в Европе в I полугодии подешевели в полтора раза