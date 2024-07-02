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В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа
В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T23:15+0300
2024-07-02T23:15+0300
энергетика
саудовская аравия
месторождение нефти
месторождение газа
месторождение
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ДУБАЙ, 2 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали. По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила два месторождения сланцевой нефти и одну нефтеносную формацию с обычной нефтью, а также два месторождения газа и две газовые формации. Открытия были сделаны в результате бурения трех нефтяных и трех газовых скважин, подчеркнул министр.Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день.
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саудовская аравия, месторождение нефти, месторождение газа, месторождение
Энергетика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, месторождение нефти, месторождение газа, месторождение
23:15 02.07.2024
 
В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа

В Саудовской Аравии объявили об открытии новых месторождений нефти и газа

© CC BY 2.0 / AmandaЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© CC BY 2.0 / Amanda
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ДУБАЙ, 2 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии семи новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали.
По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила два месторождения сланцевой нефти и одну нефтеносную формацию с обычной нефтью, а также два месторождения газа и две газовые формации.
Открытия были сделаны в результате бурения трех нефтяных и трех газовых скважин, подчеркнул министр.
Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день.
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ЭнергетикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯместорождение нефтиместорождение газаместорождение
 
 
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