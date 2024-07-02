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Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ

Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ - 02.07.2024, ПРАЙМ

Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ

Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T22:09+0300

2024-07-02T22:09+0300

2024-07-02T22:11+0300

кабмин

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совфед

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента. "О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации "О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", — говорится в повестке. Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров от имени комитета выступил за приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. По его словам, решение комитета было согласовано с профильным комитетом Государственной Думы.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и поручила подготовить предложение о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она отметила, что организация стала предвзятой и потеряла свой прежний характер, и без России она только проиграет.

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