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Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ
Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ - 02.07.2024, ПРАЙМ
Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ
Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T22:09+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента. "О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации "О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", — говорится в повестке. Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров от имени комитета выступил за приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. По его словам, решение комитета было согласовано с профильным комитетом Государственной Думы.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и поручила подготовить предложение о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она отметила, что организация стала предвзятой и потеряла свой прежний характер, и без России она только проиграет.
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Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ
СФ 3 июля обсудит приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ и приостановку выплат
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, говорится в повестке на сайте верхней палаты парламента.
"О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации "О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", — говорится в повестке.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров от имени комитета выступил за приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. По его словам, решение комитета было согласовано с профильным комитетом Государственной Думы.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу и поручила подготовить предложение о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она отметила, что организация стала предвзятой и потеряла свой прежний характер, и без России она только проиграет.