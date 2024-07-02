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"Газпром нефть" оценила рост доли трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти - 02.07.2024, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" оценила рост доли трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти
"Газпром нефть" оценила рост доли трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Газпром нефть" оценила рост доли трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти
Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти "Газпром нефти" выросла почти до 70%. сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T14:35+0300
2024-07-02T14:35+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти "Газпром нефти" выросла почти до 70%. сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил глава "Газпром нефти", за последние 25 лет добыча нефти в России выросла на 65%, в числе прочего рост был обусловлен возможностью вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов. "Очень важное направление работы для нас – это разработка технологий и освоение трудноизвлекаемых запасов. В доле добычи компании трудноизвлекаемые запасы сейчас составляют уже 65 процентов, почти 70 процентов. Это очень важное направление работы", - подчеркнул Дюков. Путин отметил хорошие результаты "Газпром нефти". "За прошлый год объем выручки от продаж рекордный за всю историю существования компании – 3,5 триллиона рублей, EBITDA – 1,3 триллиона. Что радует, это капитальные вложения – сколько у вас, свыше 570 миллиардов рублей капитальных вложений. Глубина переработки сырья рекордная, очень хорошая. Вы применяете современные технологии, в том числе цифровые решения", - сказал президент. Дюков отметил, что также и в первом квартале текущего года компания продемонстрировала достойные результаты. По его словам, российская экономика показывает высокие темпы роста, в результате чего растет потребление нефтепродуктов. В итоге по результатам первого квартала "Газпром нефть" увеличила налоговые отчисления на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания стабильно работает, обеспечивая нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран, отметил Дюков. Еще одно важное направление - переработка нефти, продолжил Дюков. По его словам, в прошлом году "Газпром нефть" завершила модернизацию Омского НПЗ, доведя там глубину переработки до 99%, а в следующем году заканчивает модернизацию Московского НПЗ, в результате глубина переработки достигнет также 99%.
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россия, газпромнефть
Энергетика, РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ
14:35 02.07.2024
 
"Газпром нефть" оценила рост доли трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти

Дюков: доля трудноизвлекаемых запасов в добыче "Газпром нефти" выросла до 70%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Доля трудноизвлекаемых запасов в добыче нефти "Газпром нефти" выросла почти до 70%. сообщил глава компании Александр Дюков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил глава "Газпром нефти", за последние 25 лет добыча нефти в России выросла на 65%, в числе прочего рост был обусловлен возможностью вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов.
"Очень важное направление работы для нас – это разработка технологий и освоение трудноизвлекаемых запасов. В доле добычи компании трудноизвлекаемые запасы сейчас составляют уже 65 процентов, почти 70 процентов. Это очень важное направление работы", - подчеркнул Дюков.
Путин отметил хорошие результаты "Газпром нефти". "За прошлый год объем выручки от продаж рекордный за всю историю существования компании – 3,5 триллиона рублей, EBITDA – 1,3 триллиона. Что радует, это капитальные вложения – сколько у вас, свыше 570 миллиардов рублей капитальных вложений. Глубина переработки сырья рекордная, очень хорошая. Вы применяете современные технологии, в том числе цифровые решения", - сказал президент.
Дюков отметил, что также и в первом квартале текущего года компания продемонстрировала достойные результаты. По его словам, российская экономика показывает высокие темпы роста, в результате чего растет потребление нефтепродуктов. В итоге по результатам первого квартала "Газпром нефть" увеличила налоговые отчисления на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания стабильно работает, обеспечивая нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран, отметил Дюков.
Еще одно важное направление - переработка нефти, продолжил Дюков. По его словам, в прошлом году "Газпром нефть" завершила модернизацию Омского НПЗ, доведя там глубину переработки до 99%, а в следующем году заканчивает модернизацию Московского НПЗ, в результате глубина переработки достигнет также 99%.
 
ЭнергетикаРОССИЯГАЗПРОМНЕФТЬ
 
 
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