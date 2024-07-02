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Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия - 02.07.2024, ПРАЙМ
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия
Сценарий переброски оружия к внешним границам ЕС возможен, Польше и Германии необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Об этом заявил канцлер ФРГ... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:51+0300
2024-07-02T15:51+0300
вооружения
олаф шольц
германия
польша
инфраструктура
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БЕРЛИН, 2 июл - ПРАЙМ. Сценарий переброски оружия к внешним границам ЕС возможен, Польше и Германии необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Немецкий лидер выступил на пресс-конференции по итогам межправительственных консультаций в Варшаве, трансляция была размещена на странице правительства Польши в социальной сети Х.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramШольц сообщил, что стороны обсудили вопрос внешней границы Европейского союза, нерегулярной миграции и будущего этой защиты."Это также относится к тому, что если мы заключим конкретные соглашения о дальнейшем развитии инфраструктуры, то мы всегда были бы в состоянии перебросить войска из Германии к границам или из других европейских стран через Германию в случае наступления ситуации оборонного характера", - сказал он.По словам Шольца, эти вещи нужно сделать сейчас. Канцлер также назвал расширение транспортных маршрутов центральным вопросом межправительственных консультаций, важным для "военной мобильности". Кроме того, Шольц призвал продолжить переговоры по созданию единой европейской системы противовоздушной обороны и унификации типов вооружения в рамках НАТО.
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олаф шольц, германия, польша, инфраструктура
Вооружения, Олаф Шольц, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, инфраструктура
15:51 02.07.2024
 
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия

Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для возможной переброски оружия

© CC BY 2.0 / Jugendpresse DeutschlandКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© CC BY 2.0 / Jugendpresse Deutschland
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БЕРЛИН, 2 июл - ПРАЙМ. Сценарий переброски оружия к внешним границам ЕС возможен, Польше и Германии необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Немецкий лидер выступил на пресс-конференции по итогам межправительственных консультаций в Варшаве, трансляция была размещена на странице правительства Польши в социальной сети Х.
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Шольц сообщил, что стороны обсудили вопрос внешней границы Европейского союза, нерегулярной миграции и будущего этой защиты.
"Это также относится к тому, что если мы заключим конкретные соглашения о дальнейшем развитии инфраструктуры, то мы всегда были бы в состоянии перебросить войска из Германии к границам или из других европейских стран через Германию в случае наступления ситуации оборонного характера", - сказал он.
По словам Шольца, эти вещи нужно сделать сейчас. Канцлер также назвал расширение транспортных маршрутов центральным вопросом межправительственных консультаций, важным для "военной мобильности".
Кроме того, Шольц призвал продолжить переговоры по созданию единой европейской системы противовоздушной обороны и унификации типов вооружения в рамках НАТО.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Шольц привез в Польшу идею на тему военных компенсаций, пишет СМИ
11:14
 
ВооруженияОлаф ШольцГЕРМАНИЯПОЛЬШАинфраструктура
 
 
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