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Регионы могут ежегодно получать около 2 млрд рублей при штрафах за ОСАГО

Регионы могут ежегодно получать около 2 млрд рублей при штрафах за ОСАГО - 02.07.2024, ПРАЙМ

Регионы могут ежегодно получать около 2 млрд рублей при штрафах за ОСАГО

Российские регионы ежегодно недополучают около 2 миллиардов рублей из-за отсутствия автоматического привлечения к административной ответственности за отсутствие | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T18:25+0300

2024-07-02T18:25+0300

2024-07-02T18:25+0300

дорожные штрафы

осаго

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российские регионы ежегодно недополучают около 2 миллиардов рублей из-за отсутствия автоматического привлечения к административной ответственности за отсутствие у водителей полисов ОСАГО, применение дорожных камер для проверки ОСАГО поможет решить эту и многие связанные с ней проблемы, говорится в письме Российского союза автостраховщиков (РСА) в Минфин РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости."В соответствии с данными ГИБДД, за последние 10 лет значительно увеличилась доля невыполнения требований ОСАГО в общей структуре нарушений, выявленных непосредственно сотрудниками ГИБДД (с 1,2% в 2011 году до 12,6% в 2020 году) и сохраняется на стабильно высоком уровне. Кроме того, количество постановлений о привлечении к административной ответственности … в последние годы не снижается и составляет 2,8 миллиона нарушений (за 2021 год)", - говорится в письме."Применение дорожных камер для проверки ОСАГО у водителей в автоматическом режиме поможет решить эту и многие связанные с ней проблемы. Однако дискуссии вокруг технических и правовых аспектов запуска соответствующей системы продолжаются уже несколько лет. Следует отметить, что по оценке РСА, из-за отсутствия системы автоматического привлечения к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО региональные бюджеты недополучают около 2 миллиардов рублей. Ежегодно", - отмечается там же.Как напомнил РИА Новости президент ВСС и РСА Евгений Уфимцев, 25 июня Госдумой был принят закон, согласно которому полис ОСАГО исключен из перечня документов, проверяемых сотрудниками полиции при регистрации транспортного средства. Это ослабило контроль государства за наличием полиса ОСАГО у автовладельцев. При этом важно предусмотреть альтернативные механизмы контроля - таким механизмом могла бы стать проверка наличия договора ОСАГО при помощи дорожных камер, считает он."Как показывает аналитика, именно маргиналы, которые нарушают правила и попадают в ДТП, чаще всего не покупают полис ОСАГО. В целом доля без ОСАГО примерно 8-9% от 40 миллионов автомобилистов", - сказал Уфимцев.Генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин в свою очередь отметил РИА Новости, что поскольку под камеры автомобиль может попасть много раз (сотен раз) за сутки, то вносимые в КоАП изменения говорят лишь о том, что учитываться будет только одно нарушение в сутки. Это предполагает, что собственник транспортного средства на следующий день уже будет обладать полисом ОСАГО, добавил он.В свою очередь, Минфин РФ, отвечая на запрос РИА Новости, отметил, что уточнения в КоАП в части контроля за наличием полиса ОСАГО с помощью дорожных камер обсуждаются, без их принятия автовладелец может быть оштрафован за неисполнение обязанности по страхованию большое количество раз."Минфином такая инициатива поддерживается. Нужно отметить, что действующий размер штрафа (800 рублей) несоизмерим и со стоимостью полиса, и тем более с ущербом, который может быть нанесен", - отметили в министерстве.

https://1prime.ru/20240627/osago-849534921.html

https://1prime.ru/20240610/shtraf-849019164.html

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дорожные штрафы, осаго