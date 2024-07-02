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Эксперт назвала справедливой пенсию в 57 тысяч рублей
Эксперт назвала справедливой пенсию в 57 тысяч рублей - 02.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвала справедливой пенсию в 57 тысяч рублей
Справедливая сумма социальной пенсии по старости должна начинаться минимум с 19 242 рублей, заявила доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:11+0300
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2024-07-02T11:30+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Справедливая сумма социальной пенсии по старости должна начинаться минимум с 19 242 рублей, заявила доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидия Мазур в беседе с изданием "Газета.ru".По мнению экономиста, нынешняя система пенсионных выплат имеет неточности и не учитывает реальные потребности пенсионеров, особенно в ситуации с растущими ценами. Она также отметила, что максимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров должен составлять три минимальных размера оплаты труда, что составляет 57 726 рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМазур заметила, что приравнивание пенсии к потребительской корзине также не будет справедливым решением, так как методика расчета потребительской корзины также вызывает вопросы, по этой причине ее нельзя считать совершенной.
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россия, пенсии
Эксперт назвала справедливой пенсию в 57 тысяч рублей
Экономист Мазур: справедливой была бы социальная пенсия более 19 242 рублей
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Справедливая сумма социальной пенсии по старости должна начинаться минимум с 19 242 рублей, заявила
доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета "Синергия" Лидия Мазур в беседе с изданием "Газета.ru".
По мнению экономиста, нынешняя система пенсионных выплат имеет неточности и не учитывает реальные потребности пенсионеров, особенно в ситуации с растущими ценами. Она также отметила, что максимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров должен составлять три минимальных размера оплаты труда, что составляет 57 726 рублей.
Мазур заметила, что приравнивание пенсии к потребительской корзине также не будет справедливым решением, так как методика расчета потребительской корзины также вызывает вопросы, по этой причине ее нельзя считать совершенной.
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