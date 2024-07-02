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Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза

Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза - 02.07.2024, ПРАЙМ

Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза

Пороговые суммы крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей за товары, перемещенные через ЕАЭС, с 6 июля увеличиваются в 1,5 раза | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T12:38+0300

2024-07-02T12:38+0300

2024-07-02T12:38+0300

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Пороговые суммы крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей за товары, перемещенные через ЕАЭС, с 6 июля увеличиваются в 1,5 раза - до 3 и 9 миллионов рублей соответственно, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.Как напомнили в ФТС, действующее законодательство (статья 194 Уголовного кодекса) предусматривает ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физических лиц. Ранее уклонение от уплаты признавалось крупным, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через границу ЕАЭС одной или несколькими партиями, превышала 2 миллиона рублей, а в особо крупном – 6 миллионов рублей. А с 6 июля этот порог составит 3 и 9 миллиона рублей соответственно."Федеральным законом ... № 79-ФЗ увеличены в 1,5 раза пороговые значения крупного (с 2 до 3 миллионов рублей) и особо крупного (с 6 до 9 миллионов рублей) размеров неуплаченных таможенных платежей в целях привлечения к ответственности по статье 194 УК РФ и закреплены в примечании 1 к ней… Положения Федерального закона № 79-ФЗ в отношении статьи 194 УК РФ вступают в силу с 6 июля 2024 года", - говорится в сообщении.При этом правительством определен перечень товаров, к которым нормы будут применяться по старым правилам – пороговые суммы в 2 и 6 миллиона рублей. Среди них рыба, злаки, табак, нефть, древесина, драгметаллы, никотин, отходы и лом черных металлов, а также медь и автомобили, отметили в ФТС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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