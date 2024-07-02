Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/platezhi-849658570.html
Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза
Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза - 02.07.2024, ПРАЙМ
Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза
Пороговые суммы крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей за товары, перемещенные через ЕАЭС, с 6 июля увеличиваются в 1,5 раза | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:38+0300
2024-07-02T12:38+0300
россия
фтс
фтс россии
таможенные пошлины
таможенные платежи
https://cdnn.1prime.ru/img/82620/19/826201905_0:289:2778:1852_1920x0_80_0_0_824b8dbe0925d9d17dcb3642aaae0558.jpg
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Пороговые суммы крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей за товары, перемещенные через ЕАЭС, с 6 июля увеличиваются в 1,5 раза - до 3 и 9 миллионов рублей соответственно, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.Как напомнили в ФТС, действующее законодательство (статья 194 Уголовного кодекса) предусматривает ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физических лиц. Ранее уклонение от уплаты признавалось крупным, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через границу ЕАЭС одной или несколькими партиями, превышала 2 миллиона рублей, а в особо крупном – 6 миллионов рублей. А с 6 июля этот порог составит 3 и 9 миллиона рублей соответственно."Федеральным законом ... № 79-ФЗ увеличены в 1,5 раза пороговые значения крупного (с 2 до 3 миллионов рублей) и особо крупного (с 6 до 9 миллионов рублей) размеров неуплаченных таможенных платежей в целях привлечения к ответственности по статье 194 УК РФ и закреплены в примечании 1 к ней… Положения Федерального закона № 79-ФЗ в отношении статьи 194 УК РФ вступают в силу с 6 июля 2024 года", - говорится в сообщении.При этом правительством определен перечень товаров, к которым нормы будут применяться по старым правилам – пороговые суммы в 2 и 6 миллиона рублей. Среди них рыба, злаки, табак, нефть, древесина, драгметаллы, никотин, отходы и лом черных металлов, а также медь и автомобили, отметили в ФТС.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82620/19/826201905_309:0:2778:1852_1920x0_80_0_0_6193cc8acc037b3ca9f2cdc8f8b4a331.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фтс, фтс россии, таможенные пошлины, таможенные платежи
РОССИЯ, ФТС, ФТС России, таможенные пошлины, таможенные платежи
12:38 02.07.2024
 
Порог уклонения от таможенных платежей в России вырастет в полтора раза

Порог крупного уклонения от таможенных платежей в РФ вырастет в 1,5 раза

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк% Вход на зону таможенного контроля Московской областной таможни
% Вход на зону таможенного контроля Московской областной таможни - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Пороговые суммы крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей за товары, перемещенные через ЕАЭС, с 6 июля увеличиваются в 1,5 раза - до 3 и 9 миллионов рублей соответственно, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Как напомнили в ФТС, действующее законодательство (статья 194 Уголовного кодекса) предусматривает ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физических лиц. Ранее уклонение от уплаты признавалось крупным, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через границу ЕАЭС одной или несколькими партиями, превышала 2 миллиона рублей, а в особо крупном – 6 миллионов рублей. А с 6 июля этот порог составит 3 и 9 миллиона рублей соответственно.
"Федеральным законом ... № 79-ФЗ увеличены в 1,5 раза пороговые значения крупного (с 2 до 3 миллионов рублей) и особо крупного (с 6 до 9 миллионов рублей) размеров неуплаченных таможенных платежей в целях привлечения к ответственности по статье 194 УК РФ и закреплены в примечании 1 к ней… Положения Федерального закона № 79-ФЗ в отношении статьи 194 УК РФ вступают в силу с 6 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
При этом правительством определен перечень товаров, к которым нормы будут применяться по старым правилам – пороговые суммы в 2 и 6 миллиона рублей. Среди них рыба, злаки, табак, нефть, древесина, драгметаллы, никотин, отходы и лом черных металлов, а также медь и автомобили, отметили в ФТС.
 
РОССИЯФТСФТС Россиитаможенные пошлинытаможенные платежи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала