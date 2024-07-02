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РЖД в 2025 году запустят новые турмаршруты поездов, в том числе "сказочные"
РЖД в 2025 году запустят новые турмаршруты поездов, в том числе "сказочные" - 02.07.2024, ПРАЙМ
РЖД в 2025 году запустят новые турмаршруты поездов, в том числе "сказочные"
РЖД в 2025 году запустит восемь новых круговых туристических маршрутов поездов, в том числе "сказочных", сообщила компания. | 02.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. РЖД в 2025 году запустит восемь новых круговых туристических маршрутов поездов, в том числе "сказочных", сообщила компания. "Сани готовят летом, вот и мы заранее позаботились о туристических поездках не только на новогодний период 2024/2025 гг., но и весь следующий год", — говорится в сообщении РЖД во вторник. В числе новых маршрутов "Псковские каникулы" Москва – Великие Луки – Псков – Москва, "Гастротур" Москва – Майкоп – Краснодар – Новороссийск – Москва, "Вдоль Оки" Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва, "Волжский вояж" Москва – Чебоксары – Нижний Новгород – Москва, "В Дивеево" Москва – Муром – Арзамас – Москва, "Малахит" Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Казань – Москва. "Для семей с детьми мы расширили линейку "сказочных" поездов, которые отвезут маленьких путешественников в гости к Царевне-лягушке, царю Берендеею, Кикиморе Вятской, Деду Морозу и к другим сказочным персонажам", — пишут РЖД. В числе маршрутов: "Сказочный экспресс" Москва – Киров – Ростов – Переславль-Залесский – Москва и "Вятская сказка" Москва – Киров – Великий Устюг – Москва. В РЖД сообщают, что все туристические поезда, которые пользуются большой популярностью сейчас, будут продолжать курсировать и в следующем году. Среди них такие поезда, как "Жемчужина Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "В Сибирь", "К виноградникам у моря" и "Байкальская сказка".Билеты на туристические маршруты можно будет приобрести за 120 суток до отправления. В 2025 году планируется запустить 60 дальних туристических поездов, которые охватят 48 регионов (сегодня 55 маршрутов объединяют 46 субъектов Российской Федерации). Количество мест в этих поездах увеличится почти на 4% и составит 893 тысячи.
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россия, ржд
РЖД в 2025 году запустят новые турмаршруты поездов, в том числе "сказочные"
РЖД в 2025 году запустят 8 новых турмаршрутов поездов, в том числе "сказочных"
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. РЖД в 2025 году запустит восемь новых круговых туристических маршрутов поездов, в том числе "сказочных", сообщила компания.
"Сани готовят летом, вот и мы заранее позаботились о туристических поездках не только на новогодний период 2024/2025 гг., но и весь следующий год", — говорится в сообщении РЖД во вторник.
В числе новых маршрутов "Псковские каникулы" Москва – Великие Луки – Псков – Москва, "Гастротур" Москва – Майкоп – Краснодар – Новороссийск – Москва, "Вдоль Оки" Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва, "Волжский вояж" Москва – Чебоксары – Нижний Новгород – Москва, "В Дивеево" Москва – Муром – Арзамас – Москва, "Малахит" Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Казань – Москва.
"Для семей с детьми мы расширили линейку "сказочных" поездов, которые отвезут маленьких путешественников в гости к Царевне-лягушке, царю Берендеею, Кикиморе Вятской, Деду Морозу и к другим сказочным персонажам", — пишут РЖД.
В числе маршрутов: "Сказочный экспресс" Москва – Киров – Ростов – Переславль-Залесский – Москва и "Вятская сказка" Москва – Киров – Великий Устюг – Москва.
Поезд Деда Мороза отправился по городам России
В РЖД сообщают, что все туристические поезда, которые пользуются большой популярностью сейчас, будут продолжать курсировать и в следующем году. Среди них такие поезда, как "Жемчужина Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "В Сибирь", "К виноградникам у моря" и "Байкальская сказка".
Билеты на туристические маршруты можно будет приобрести за 120 суток до отправления. В 2025 году планируется запустить 60 дальних туристических поездов, которые охватят 48 регионов (сегодня 55 маршрутов объединяют 46 субъектов Российской Федерации). Количество мест в этих поездах увеличится почти на 4% и составит 893 тысячи.