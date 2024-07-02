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РЖД хотят запустить поезда на газе и водороде до 2028 года
РЖД хотят запустить поезда на газе и водороде до 2028 года - 02.07.2024, ПРАЙМ
РЖД хотят запустить поезда на газе и водороде до 2028 года
РЖД планируют запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах, следует из отчета компании за 2023 год. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T18:32+0300
2024-07-02T18:32+0300
2024-07-02T18:32+0300
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ржд
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. РЖД планируют запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах, следует из отчета компании за 2023 год. "Реализация проектов по внедрению подвижного состава с использованием газа и водородного топлива планируется в период с 2027 по 2028 год", — говорится в годовом отчете РЖД за 2023 год. О каком именно подвижном составе идет речь, в документе не указывается. Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году. Он отмечал, что первыми пассажирскими поездами на водороде в России станут пригородные поезда. Ранее РЖД сообщали, что пилотным регионом для этого выбран Сахалин. Планируется, что первые пригородные составы на водороде начнут курсировать в конце 2025 года.Ранее стало известно, что участники проекта, в числе которых РЖД и "Трансмашхолдинг" (ТМХ), по запуску в России пассажирских поездов на водороде продолжают работу и планируют начать эксплуатацию первых составов в конце 2025 года.
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ржд, россия, поезда, водород
Экономика, РЖД, РОССИЯ, поезда, водород
РЖД хотят запустить поезда на газе и водороде до 2028 года
РЖД хотят запустить поезда газе и водородном топливе до 2028 года
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. РЖД планируют запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах, следует из отчета компании за 2023 год.
"Реализация проектов по внедрению подвижного состава с использованием газа и водородного топлива планируется в период с 2027 по 2028 год", — говорится в годовом отчете РЖД за 2023 год.
О каком именно подвижном составе идет речь, в документе не указывается.
Занимавший пост замгендиректора РЖД Олег Валинский в апреле 2023 года сообщал журналистам, что компания ожидает от российских производителей первых грузовых локомотивов на водородном топливе в 2026 году.
Он отмечал, что первыми пассажирскими поездами на водороде в России станут пригородные поезда. Ранее РЖД сообщали, что пилотным регионом для этого выбран Сахалин. Планируется, что первые пригородные составы на водороде начнут курсировать в конце 2025 года.
РЖД в 2025 году запустят новые турмаршруты поездов, в том числе "сказочные"
Ранее стало известно, что участники проекта, в числе которых РЖД и "Трансмашхолдинг" (ТМХ), по запуску в России пассажирских поездов на водороде продолжают работу и планируют начать эксплуатацию первых составов в конце 2025 года.