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Москве пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Москве пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода
Москве пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода - 02.07.2024, ПРАЙМ
Москве пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода
Москвичам в четверг грозит нехватка кислорода из-за сильной жары и высокой влажности, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:46+0300
2024-07-02T12:46+0300
москва
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Москвичам в четверг грозит нехватка кислорода из-за сильной жары и высокой влажности, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Четвертого июля максимальная температура воздуха достигнет плюс 33 - плюс 35 градусов. Влажность подскочит до 60-70 процентов. Дефицит кислорода сделает погоду просто невыносимой", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.Из-за сильнейших ливней, которые накрывали Москву в июне, первый месяц лета вошел в тройку самых дождливых в истории. Между тем, в период погодных колебаний метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже, поэтому важно внимательно следить за своим состоянием, советуют врачи.
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москва, погода, жара, жара в москве
МОСКВА, погода, жара, Жара в Москве
12:46 02.07.2024
 
Москве пообещали "просто невыносимую" погоду и нехватку кислорода

Позднякова: погода в Москве будет "просто невыносимая" - жара и влажность

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Москвичам в четверг грозит нехватка кислорода из-за сильной жары и высокой влажности, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Четвертого июля максимальная температура воздуха достигнет плюс 33 - плюс 35 градусов. Влажность подскочит до 60-70 процентов. Дефицит кислорода сделает погоду просто невыносимой", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Из-за сильнейших ливней, которые накрывали Москву в июне, первый месяц лета вошел в тройку самых дождливых в истории. Между тем, в период погодных колебаний метеозависимые люди могут почувствовать себя хуже, поэтому важно внимательно следить за своим состоянием, советуют врачи.
 
МОСКВАпогодажараЖара в Москве
 
 
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