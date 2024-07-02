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В Польше рассказали, ради чего откажутся от идеи репараций

В Польше рассказали, ради чего откажутся от идеи репараций - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Польше рассказали, ради чего откажутся от идеи репараций

Польша удовлетворится военным сотрудничеством с Германией вместо репараций, следует из слов премьер-министра Польши Дональда Туска. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T14:13+0300

2024-07-02T14:13+0300

2024-07-02T14:21+0300

политика

польша

германия

репарации

вторая мировая война

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ВАРШАВА, 2 июл — ПРАЙМ. Польша удовлетворится военным сотрудничеством с Германией вместо репараций, следует из слов премьер-министра Польши Дональда Туска. Туск заявил, что вопрос репараций после Второй мировой войны описан в договорах и соглашениях правительств, а отказ Польши от репараций не меняет факта трагических последствий для польского народа."Если сейчас мы слышим, что Германия готова к решениям, которые могут предоставить компенсации тем, кто был непосредственными жертвами войны, что она готова разделить ответственность за безопасность континента, то для меня это очень важно. Глядя в будущее, для меня это были бы самые заслуживающие доверия действия, если Германия будет отвечать за то, чтобы у нас не повторилось войны", — заявил польский премьер. При этом он признал, что немецкая сторона, говоря о том, что вопрос репараций закрыт, имеет для этого аргументы. Осенью 2022 года власти Польши объявили, что требуют от Германии компенсацию в размере 6,2 триллиона злотых (приблизительно 1,3 триллиона долларов) за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны. В начале октября того же года в Германию по дипломатическим каналам была направлена соответствующая нота.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, которое возглавлял "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Сикорский в феврале заявил, что вопрос репараций от Германии решен окончательно. Он признал, что у Польши нет юридических оснований требовать эти репарации.

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польша, германия, репарации, вторая мировая война