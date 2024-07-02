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В центре Курска разгорелся крупный пожар

В центре Курска разгорелся крупный пожар - 02.07.2024, ПРАЙМ

В центре Курска разгорелся крупный пожар

В центре Курска произошло крупное возгорание, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:59+0300

2024-07-02T13:59+0300

2024-07-02T14:10+0300

происшествия

россия

курск

пожар

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ВОРОНЕЖ, 2 июл - ПРАЙМ. В центре Курска произошло крупное возгорание, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Отмечается, что к тушению пожара были привлечены шестьдесят человек и десять единиц техники. На данный момент, согласно сообщению властей, возгорание ликвидировано.Отмечается, что пострадавших нет. На текущий момент специалисты устанавливают причины возгорания.

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россия, курск, пожар