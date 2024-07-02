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В РФ начнут лишать прав за использование устройств для сокрытия госзнаков - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В РФ начнут лишать прав за использование устройств для сокрытия госзнаков
В РФ начнут лишать прав за использование устройств для сокрытия госзнаков - 02.07.2024, ПРАЙМ
В РФ начнут лишать прав за использование устройств для сокрытия госзнаков
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:42+0300
2024-07-02T11:49+0300
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, передает корреспондент РИА Новости. Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
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россия, водительские права, вождение
РОССИЯ, водительские права, вождение
11:42 02.07.2024 (обновлено: 11:49 02.07.2024)
 
В РФ начнут лишать прав за использование устройств для сокрытия госзнаков

В ГД одобрили идею лишения прав за использование устройств, скрывающих госзнаки

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
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