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Выездные налоговые проверки сократились на почти треть с начала года

Выездные налоговые проверки сократились на почти треть с начала года - 02.07.2024, ПРАЙМ

Выездные налоговые проверки сократились на почти треть с начала года

Количество выездных налоговых проверок в 2023 году уменьшилось почти вдвое, с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи, а с начала текущего года - сократилось уже на 28%,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T13:34+0300

2024-07-02T13:34+0300

2024-07-02T13:34+0300

фнс

фнс россии

налоговые преступления

проверка

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Количество выездных налоговых проверок в 2023 году уменьшилось почти вдвое, с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи, а с начала текущего года - сократилось уже на 28%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе рабочей встречи с руководством Федеральной налоговой службы (ФНС) России."В 2023 году количество выездных налоговых проверок сократилось почти в 2 раза (с 10,2 тысячи до 5,4 тысячи) по сравнению с 2022 годом. В 2024 году снижение продолжилось и с начала года составило 28%. Планируется, что с расширением цифровых инструментов дистанционного контроля число контрольных мероприятий продолжит сокращаться", - приводятся слова Григоренко в сообщении аппарата вице-премьера.По его словам, на сегодняшний день службой реализовано более 70 интерактивных сервисов, которые охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. Вице-премьер добавил, что бизнес с помощью личного кабинета также может в электронном виде отслеживать объем налога на добавленную стоимость (НДС), заявленный к возмещению. Всего в 2023 году бизнес вернул в свой оборот почти 5 триллионов рублей НДС, а в 2022 году - 4,6 триллиона рублей.Кроме того, он напомнил, что в этом году был запущен комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн". Так, в рамках одной услуги предприниматель может зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в Удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке.

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фнс, фнс россии, налоговые преступления, проверка