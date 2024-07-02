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Крупную партию зараженной пшеницы выявили в Ростовской области

Крупную партию зараженной пшеницы выявили в Ростовской области - 02.07.2024, ПРАЙМ

Крупную партию зараженной пшеницы выявили в Ростовской области

Специалисты выявили в Зерноградском районе Ростовской области крупную партию пшеницы, зараженной амброзией полыннолистной, сообщает Россельхознадзор по... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:26+0300

2024-07-02T10:26+0300

2024-07-02T10:26+0300

россия

пшеница

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - ПРАЙМ. Специалисты выявили в Зерноградском районе Ростовской области крупную партию пшеницы, зараженной амброзией полыннолистной, сообщает Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии. "При установлении карантинного фитосанитарного состояния партии пшеницы (62,8 тысячи тонн), хранящейся на складе юридического лица в Зерноградском районе, выявлено заражение опасным карантинным объектом - амброзией полыннолистной", - говорится в сообщении. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований. Зараженная партия пшеницы направлена на переработку на предприятие, использующее "технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности". Амброзия полыннолистная относится к категории карантинных сорняков. Он наносит непоправимый вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции. Семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений. Попадая в почву, сорняк развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Если в какой-либо подкарантинной продукции обнаруживается присутствие амброзии, ее запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет.

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россия, пшеница