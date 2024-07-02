https://1prime.ru/20240702/putin-849649620.html

Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину

Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину - 02.07.2024, ПРАЙМ

Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину

Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T09:40+0300

2024-07-02T09:40+0300

2024-07-02T09:40+0300

политика

владимир путин

нато

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfd9b8292242e13f69218f7e34b4fd5a.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council on Foreign Relations. Саммит НАТО будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне."Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", - сказано в материале.При этом издание добавило, что участники саммита не примут решение по Украине, надежды Киева не удовлетворят.

https://1prime.ru/20240701/ispaniya-849633804.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, нато, запад