https://1prime.ru/20240702/putin-849649620.html
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину - 02.07.2024, ПРАЙМ
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину
Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:40+0300
2024-07-02T09:40+0300
2024-07-02T09:40+0300
политика
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council on Foreign Relations. Саммит НАТО будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне."Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", - сказано в материале.При этом издание добавило, что участники саммита не примут решение по Украине, надежды Киева не удовлетворят.
https://1prime.ru/20240701/ispaniya-849633804.html
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Политика, Владимир Путин, НАТО, ЗАПАД
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину
CFR: Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council on Foreign Relations.
Саммит НАТО будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне.
"Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", - сказано в материале.
При этом издание добавило, что участники саммита не примут решение по Украине, надежды Киева не удовлетворят.
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