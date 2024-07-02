Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240702/putin-849649620.html
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину - 02.07.2024, ПРАЙМ
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину
Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:40+0300
2024-07-02T09:40+0300
политика
владимир путин
нато
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576195_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfd9b8292242e13f69218f7e34b4fd5a.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council on Foreign Relations. Саммит НАТО будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне."Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", - сказано в материале.При этом издание добавило, что участники саммита не примут решение по Украине, надежды Киева не удовлетворят.
https://1prime.ru/20240701/ispaniya-849633804.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576195_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c5235a7d0e10a590d85754de0101932.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, нато, запад
Политика, Владимир Путин, НАТО, ЗАПАД
09:40 02.07.2024
 
Особая цель: США послали неожиданный сигнал Путину

CFR: Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Саммит Североатлантического альянса, который пройдет в июле, должен стать посланием президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в публикации Council on Foreign Relations.
Саммит НАТО будет проходить с девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне.
"Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", - сказано в материале.
При этом издание добавило, что участники саммита не примут решение по Украине, надежды Киева не удовлетворят.
Пальма-де-Майорка, Испания
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии
Вчера, 14:44
 
ПолитикаВладимир ПутинНАТОЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала