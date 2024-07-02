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Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве

Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве - 02.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве

Самыми востребованными сферами среди соискателей в Москве являются торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, ИТ-сектор, сообщила... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T09:14+0300

2024-07-02T09:14+0300

2024-07-02T09:14+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Самыми востребованными сферами среди соискателей в Москве являются торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, ИТ-сектор, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Москва - город с развитой экономикой и широкими возможностями для трудоустройства специалистов во всех сферах. Мы видим растущую потребность в кадрах, которые обладают комплексными компетенциями. Особенно востребованными для трудоустройства на сегодняшний день - это торговля, продажи, транспорт, промышленность и IT. В агрегированной базе вакансий столичного кадрового центра "Профессии будущего" представлено порядка 500 тысяч предложений из всех экономических отраслей, из них около 60% - по этим направлениям", - рассказала Ракова. Она отметила, что лидером по количеству предложений стала сфера оптовой и розничной торговли - в ней представлено свыше 112 тысяч вакансий. В число наиболее востребованных позиций входят менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, специалисты по работе с маркетплейсами и мерчендайзеры. "На втором месте - сфера услуг, свыше 53 тысяч вакансий. Чаще всего кандидатам предлагается рассмотреть позицию администратора, например, в стоматологической клинике, салоне красоты или ресторане", - уточнила заммэра. По ее словам, востребованными на рынке труда остаются повара, официанты, бариста. Зарплата менеджера по работе с клиентами превышает 100 тысяч рублей. "В столице продолжает активно развиваться промышленный сектор, поэтому на предприятиях крайне востребованы рабочие специальности. Эта отрасль насчитывает свыше 45 тысяч актуальных вакансий. Наиболее востребованными являются сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, оператор станков с ЧПУ", - пояснила вице-мэр. Ракова отметила, что в топ самых популярных входит сфера транспорта и логистики, в ней более 41 тысячи предложений для соискателей. Повышенный спрос сохраняется на курьеров и специалистов по организации перевозок, инспекторов транспортной безопасности. "Пятое место в рейтинге занимает сфера информационных технологий, насчитывающая более 40 тысяч вакансий. Это направление не теряет своей актуальности в течение последних лет и популярно не только среди молодых кандидатов, но и специалистов старшего возраста. Наиболее востребованными на рынке считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности. Кроме того, компании активно нанимают web-дизайнеров и тестировщиков", - уточнила Ракова. Заммэра добавила, что большое количество предложений для соискателей наблюдается в финансовом секторе, строительной индустрии, в сферах здравоохранения, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства, в отрасли гостеприимства и креативной индустрии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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