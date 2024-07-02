Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/rabota-849648729.html
Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве
Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве - 02.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве
Самыми востребованными сферами среди соискателей в Москве являются торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, ИТ-сектор, сообщила... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:14+0300
2024-07-02T09:14+0300
россия
it-сфера
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Самыми востребованными сферами среди соискателей в Москве являются торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, ИТ-сектор, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Москва - город с развитой экономикой и широкими возможностями для трудоустройства специалистов во всех сферах. Мы видим растущую потребность в кадрах, которые обладают комплексными компетенциями. Особенно востребованными для трудоустройства на сегодняшний день - это торговля, продажи, транспорт, промышленность и IT. В агрегированной базе вакансий столичного кадрового центра "Профессии будущего" представлено порядка 500 тысяч предложений из всех экономических отраслей, из них около 60% - по этим направлениям", - рассказала Ракова. Она отметила, что лидером по количеству предложений стала сфера оптовой и розничной торговли - в ней представлено свыше 112 тысяч вакансий. В число наиболее востребованных позиций входят менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, специалисты по работе с маркетплейсами и мерчендайзеры. "На втором месте - сфера услуг, свыше 53 тысяч вакансий. Чаще всего кандидатам предлагается рассмотреть позицию администратора, например, в стоматологической клинике, салоне красоты или ресторане", - уточнила заммэра. По ее словам, востребованными на рынке труда остаются повара, официанты, бариста. Зарплата менеджера по работе с клиентами превышает 100 тысяч рублей. "В столице продолжает активно развиваться промышленный сектор, поэтому на предприятиях крайне востребованы рабочие специальности. Эта отрасль насчитывает свыше 45 тысяч актуальных вакансий. Наиболее востребованными являются сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, оператор станков с ЧПУ", - пояснила вице-мэр. Ракова отметила, что в топ самых популярных входит сфера транспорта и логистики, в ней более 41 тысячи предложений для соискателей. Повышенный спрос сохраняется на курьеров и специалистов по организации перевозок, инспекторов транспортной безопасности. "Пятое место в рейтинге занимает сфера информационных технологий, насчитывающая более 40 тысяч вакансий. Это направление не теряет своей актуальности в течение последних лет и популярно не только среди молодых кандидатов, но и специалистов старшего возраста. Наиболее востребованными на рынке считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности. Кроме того, компании активно нанимают web-дизайнеров и тестировщиков", - уточнила Ракова. Заммэра добавила, что большое количество предложений для соискателей наблюдается в финансовом секторе, строительной индустрии, в сферах здравоохранения, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства, в отрасли гостеприимства и креативной индустрии.
https://1prime.ru/20240625/it-849460835.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, it-сфера
РОССИЯ, IT-сфера
09:14 02.07.2024
 
Раскрыты самые востребованные профессиональные сферы в Москве

Ракова: самые востребованные сферы в Москве - торговля, продажи, IT

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Самыми востребованными сферами среди соискателей в Москве являются торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, ИТ-сектор, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва - город с развитой экономикой и широкими возможностями для трудоустройства специалистов во всех сферах. Мы видим растущую потребность в кадрах, которые обладают комплексными компетенциями. Особенно востребованными для трудоустройства на сегодняшний день - это торговля, продажи, транспорт, промышленность и IT. В агрегированной базе вакансий столичного кадрового центра "Профессии будущего" представлено порядка 500 тысяч предложений из всех экономических отраслей, из них около 60% - по этим направлениям", - рассказала Ракова.
Она отметила, что лидером по количеству предложений стала сфера оптовой и розничной торговли - в ней представлено свыше 112 тысяч вакансий. В число наиболее востребованных позиций входят менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, специалисты по работе с маркетплейсами и мерчендайзеры.
"На втором месте - сфера услуг, свыше 53 тысяч вакансий. Чаще всего кандидатам предлагается рассмотреть позицию администратора, например, в стоматологической клинике, салоне красоты или ресторане", - уточнила заммэра.
По ее словам, востребованными на рынке труда остаются повара, официанты, бариста. Зарплата менеджера по работе с клиентами превышает 100 тысяч рублей.
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Эксперт рассказал о возвращении российских IT-специалистов с Запада
25 июня, 08:10
"В столице продолжает активно развиваться промышленный сектор, поэтому на предприятиях крайне востребованы рабочие специальности. Эта отрасль насчитывает свыше 45 тысяч актуальных вакансий. Наиболее востребованными являются сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, оператор станков с ЧПУ", - пояснила вице-мэр.
Ракова отметила, что в топ самых популярных входит сфера транспорта и логистики, в ней более 41 тысячи предложений для соискателей. Повышенный спрос сохраняется на курьеров и специалистов по организации перевозок, инспекторов транспортной безопасности.
"Пятое место в рейтинге занимает сфера информационных технологий, насчитывающая более 40 тысяч вакансий. Это направление не теряет своей актуальности в течение последних лет и популярно не только среди молодых кандидатов, но и специалистов старшего возраста. Наиболее востребованными на рынке считаются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности. Кроме того, компании активно нанимают web-дизайнеров и тестировщиков", - уточнила Ракова.
Заммэра добавила, что большое количество предложений для соискателей наблюдается в финансовом секторе, строительной индустрии, в сферах здравоохранения, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства, в отрасли гостеприимства и креативной индустрии.
 
РОССИЯIT-сфера
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала