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DO: США потратят миллионы долларов на "сотни" комплексов РЭБ

DO: США потратят миллионы долларов на "сотни" комплексов РЭБ - 02.07.2024, ПРАЙМ

DO: США потратят миллионы долларов на "сотни" комплексов РЭБ

Американская армия намерена закупить сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы на почти 100 миллионов долларов, системы поступят на вооружение в 2024... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:43+0300

2024-07-02T11:43+0300

2024-07-02T11:43+0300

вооружения

сша

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Американская армия намерена закупить сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы на почти 100 миллионов долларов, системы поступят на вооружение в 2024 году. Об этом порталу Defense One рассказала армейская пресс-служба. По данным издания, США примут РЭБ на вооружение на фоне активного применения средств в конфликте на Украине."Армия закупит сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы и сканирования", - сказано в публикации. Отмечается, что комплексы станут первой системой подобного рода для сухопутных войск. Они будут фиксировать излучение в электромагнитном спектре и глушить передачи, для работы понадобятся два человека, уточняет DO.Издание добавляет, что на закупку РЭБ и их введение в экспулуатацию потребуется почти 100 миллионов долларов.

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сша, финансы, рэб