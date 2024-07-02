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DO: США потратят миллионы долларов на "сотни" комплексов РЭБ
DO: США потратят миллионы долларов на "сотни" комплексов РЭБ - 02.07.2024, ПРАЙМ
DO: США потратят миллионы долларов на "сотни" комплексов РЭБ
Американская армия намерена закупить сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы на почти 100 миллионов долларов, системы поступят на вооружение в 2024... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:43+0300
2024-07-02T11:43+0300
2024-07-02T11:43+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Американская армия намерена закупить сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы на почти 100 миллионов долларов, системы поступят на вооружение в 2024 году. Об этом порталу Defense One рассказала армейская пресс-служба. По данным издания, США примут РЭБ на вооружение на фоне активного применения средств в конфликте на Украине."Армия закупит сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы и сканирования", - сказано в публикации. Отмечается, что комплексы станут первой системой подобного рода для сухопутных войск. Они будут фиксировать излучение в электромагнитном спектре и глушить передачи, для работы понадобятся два человека, уточняет DO.Издание добавляет, что на закупку РЭБ и их введение в экспулуатацию потребуется почти 100 миллионов долларов.
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сша, финансы, рэб
Вооружения, США, Финансы, РЭБ
DO: США потратят миллионы долларов на "сотни" комплексов РЭБ
Defense One: армия США потратит почти 100 млн долларов на закупку "сотен" комплексов РЭБ
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Американская армия намерена закупить сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы на почти 100 миллионов долларов, системы поступят на вооружение в 2024 году. Об этом порталу Defense One рассказала армейская пресс-служба.
По данным издания, США примут РЭБ на вооружение на фоне активного применения средств в конфликте на Украине.
"Армия закупит сотни переносных комплексов радиоэлектронной борьбы и сканирования", - сказано в публикации.
Отмечается, что комплексы станут первой системой подобного рода для сухопутных войск. Они будут фиксировать излучение в электромагнитном спектре и глушить передачи, для работы понадобятся два человека, уточняет DO.
Издание добавляет, что на закупку РЭБ и их введение в экспулуатацию потребуется почти 100 миллионов долларов.
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