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Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда - 02.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда
Значительная часть уехавших из России после 2022 года релоканток сохраняет связи с российским рынком, большинство из них работают в русскоговорящей среде и без... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:55+0300
2024-07-02T12:55+0300
2024-07-02T12:55+0300
релоканты
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Значительная часть уехавших из России после 2022 года релоканток сохраняет связи с российским рынком, большинство из них работают в русскоговорящей среде и без официального оформления занятости. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью Института экономики РАН.Соответствующий аназил провела группа исследователей под руководством ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Екатерины Черных, результаты описаны в статье "Особенности занятости и трудового поведения русскоговорящих женщин, проживающих в зарубежных странах".Согласно исследованию, женщины-релоканты делятся на тех. кто уехал до 2022 года и после, между ними есть ряд различий."Женщины, эмигрировавшие до февраля 2022 года, имеют высокий уровень владения языком страны пребывания и чаще всего обладают гражданством или видом на жительство, указано в исследовании. В то же время половина недавних эмигранток находятся за рубежом в статусе туриста и плохо владеют языком принимающей страны", - сказано в материале.При этом женщины из второй группы не учат местный язык и фокусируют свои профессиональные интересы на России. Так, в соответствии с результатами опросов, 11 процентов эмигранток работают на компании родной страны удаленно, десять процентов совмещают с занятостью в стране пребывания. Кроме того, 44 процента релоканток работают на местную русскоязычную аудиторию, в основном потому, что работают нелегально.
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релоканты, россия, работа
релоканты, РОССИЯ, работа
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда
РБК: эксперты описали стратегии русскоговорящих релоканток на рынке труда
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ.
Значительная часть уехавших из России после 2022 года релоканток сохраняет связи с российским рынком, большинство из них работают в русскоговорящей среде и без официального оформления занятости. Об этом пишет РБК
со ссылкой на статью Института экономики РАН.
Соответствующий аназил провела группа исследователей под руководством ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Екатерины Черных, результаты описаны в статье "Особенности занятости и трудового поведения русскоговорящих женщин, проживающих в зарубежных странах".
Согласно исследованию, женщины-релоканты делятся на тех. кто уехал до 2022 года и после, между ними есть ряд различий.
"Женщины, эмигрировавшие до февраля 2022 года, имеют высокий уровень владения языком страны пребывания и чаще всего обладают гражданством или видом на жительство, указано в исследовании. В то же время половина недавних эмигранток находятся за рубежом в статусе туриста и плохо владеют языком принимающей страны", - сказано в материале.
При этом женщины из второй группы не учат местный язык и фокусируют свои профессиональные интересы на России. Так, в соответствии с результатами опросов, 11 процентов эмигранток работают на компании родной страны удаленно, десять процентов совмещают с занятостью в стране пребывания. Кроме того, 44 процента релоканток работают на местную русскоязычную аудиторию, в основном потому, что работают нелегально.
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