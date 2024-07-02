Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/relokant-849659308.html
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда - 02.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда
Значительная часть уехавших из России после 2022 года релоканток сохраняет связи с российским рынком, большинство из них работают в русскоговорящей среде и без... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T12:55+0300
2024-07-02T12:55+0300
релоканты
россия
работа
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:2:3041:1713_1920x0_80_0_0_c20b3a85a610232c6a518c86f3ad6855.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Значительная часть уехавших из России после 2022 года релоканток сохраняет связи с российским рынком, большинство из них работают в русскоговорящей среде и без официального оформления занятости. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью Института экономики РАН.Соответствующий аназил провела группа исследователей под руководством ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Екатерины Черных, результаты описаны в статье "Особенности занятости и трудового поведения русскоговорящих женщин, проживающих в зарубежных странах".Согласно исследованию, женщины-релоканты делятся на тех. кто уехал до 2022 года и после, между ними есть ряд различий."Женщины, эмигрировавшие до февраля 2022 года, имеют высокий уровень владения языком страны пребывания и чаще всего обладают гражданством или видом на жительство, указано в исследовании. В то же время половина недавних эмигранток находятся за рубежом в статусе туриста и плохо владеют языком принимающей страны", - сказано в материале.При этом женщины из второй группы не учат местный язык и фокусируют свои профессиональные интересы на России. Так, в соответствии с результатами опросов, 11 процентов эмигранток работают на компании родной страны удаленно, десять процентов совмещают с занятостью в стране пребывания. Кроме того, 44 процента релоканток работают на местную русскоязычную аудиторию, в основном потому, что работают нелегально.
https://1prime.ru/20240502/ekonomika-847858326.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7caed307836f1fd8e42f343069fe181.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
релоканты, россия, работа
релоканты, РОССИЯ, работа
12:55 02.07.2024
 
Раскрыты стратегии русскоговорящих релокантов на рынке труда

РБК: эксперты описали стратегии русскоговорящих релоканток на рынке труда

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Значительная часть уехавших из России после 2022 года релоканток сохраняет связи с российским рынком, большинство из них работают в русскоговорящей среде и без официального оформления занятости. Об этом пишет РБК со ссылкой на статью Института экономики РАН.
Соответствующий аназил провела группа исследователей под руководством ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Екатерины Черных, результаты описаны в статье "Особенности занятости и трудового поведения русскоговорящих женщин, проживающих в зарубежных странах".
Согласно исследованию, женщины-релоканты делятся на тех. кто уехал до 2022 года и после, между ними есть ряд различий.
"Женщины, эмигрировавшие до февраля 2022 года, имеют высокий уровень владения языком страны пребывания и чаще всего обладают гражданством или видом на жительство, указано в исследовании. В то же время половина недавних эмигранток находятся за рубежом в статусе туриста и плохо владеют языком принимающей страны", - сказано в материале.
При этом женщины из второй группы не учат местный язык и фокусируют свои профессиональные интересы на России. Так, в соответствии с результатами опросов, 11 процентов эмигранток работают на компании родной страны удаленно, десять процентов совмещают с занятостью в стране пребывания. Кроме того, 44 процента релоканток работают на местную русскоязычную аудиторию, в основном потому, что работают нелегально.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Bloomberg: возвращение релокантов в Россию обеспечило рост экономики страны
2 мая, 11:44
 
релокантыРОССИЯработа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала