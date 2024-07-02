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В Росавиации прокомментировали идею повышения сборов на аэронавигацию
В Росавиации прокомментировали идею повышения сборов на аэронавигацию - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Росавиации прокомментировали идею повышения сборов на аэронавигацию
Рост аэронавигационных сборов для фонда развития аэропортов не коснется полетов на Дальнем Востоке, где ставки фактически обнулены, сообщили журналистам... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:34+0300
2024-07-02T11:34+0300
2024-07-02T11:54+0300
россия
росавиация
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Рост аэронавигационных сборов для фонда развития аэропортов не коснется полетов на Дальнем Востоке, где ставки фактически обнулены, сообщили журналистам представитель Росавиации.Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 км. Предполагается, что это может произойти уже с августа."До сих пор источника средств на проведение именно капитального ремонта аэродромов в России не было. Важно, что в наполнении фонда участвуют, причем косвенно, только граждане, пользующиеся услугами российских авиакомпаний. А тех пассажиров, кто летает внутри Дальневосточного федерального округа, где ставки сборов за АНО (аэронавигационного обслуживания - ред.) фактически обнулены, наполнение фонда вообще не коснется", - сказал представитель агентства.Фонд инфраструктуры воздушного транспорта будет наполняться за счет увеличения сборов за аэронавигационное обслуживание российских пользователей воздушного пространства. Полученные дополнительные средства пойдут на капитальный ремонт действующих аэродромов. В отличие от капремонта, строительство и реконструкция аэродромов осуществляется за счет средств федерального бюджета и инвесторов. На указанные цели только из федерального бюджета президент поручил выделить 250 миллиардов рублей.
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россия, росавиация
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Рост аэронавигационных сборов для фонда развития аэропортов не коснется полетов на Дальнем Востоке, где ставки фактически обнулены, сообщили журналистам представитель Росавиации.
Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 км. Предполагается, что это может произойти уже с августа.
В Росавиации рассказали о возможном росте аэронавигационных сборов
"До сих пор источника средств на проведение именно капитального ремонта аэродромов в России не было. Важно, что в наполнении фонда участвуют, причем косвенно, только граждане, пользующиеся услугами российских авиакомпаний. А тех пассажиров, кто летает внутри Дальневосточного федерального округа, где ставки сборов за АНО (аэронавигационного обслуживания - ред.) фактически обнулены, наполнение фонда вообще не коснется", - сказал представитель агентства.
Фонд инфраструктуры воздушного транспорта будет наполняться за счет увеличения сборов за аэронавигационное обслуживание российских пользователей воздушного пространства. Полученные дополнительные средства пойдут на капитальный ремонт действующих аэродромов. В отличие от капремонта, строительство и реконструкция аэродромов осуществляется за счет средств федерального бюджета и инвесторов. На указанные цели только из федерального бюджета президент поручил выделить 250 миллиардов рублей.