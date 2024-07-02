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Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга - 02.07.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:42+0300
2024-07-02T15:42+0300
2024-07-02T15:43+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга.Соответствующий указ опубликован на правовом портале. "Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", — говорится в указе, подписанном президентом РФ. Ранее, согласно сайту Росфинмониторинга, Евгений Гилета занимал должность начальника управления валютного мониторинга в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу.Федеральная служба по финансовому мониторингу — это орган исполнительной власти, который занимается противодействием отмыванию денег, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения. Она также координирует деятельность других органов власти и организаций в этой сфере.
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россия, владимир путин, росфинмониторинг
Кабмин, РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга.
Соответствующий указ опубликован на правовом портале.
"Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", — говорится в указе, подписанном президентом РФ.
Ранее, согласно сайту Росфинмониторинга, Евгений Гилета занимал должность начальника управления валютного мониторинга в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Федеральная служба по финансовому мониторингу — это орган исполнительной власти, который занимается противодействием отмыванию денег, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения. Она также координирует деятельность других органов власти и организаций в этой сфере.