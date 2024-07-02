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Ярославская облдума направит в ГД законопроект о переименовании Ростова

Ярославская облдума направит в ГД законопроект о переименовании Ростова - 02.07.2024, ПРАЙМ

Ярославская облдума направит в ГД законопроект о переименовании Ростова

Депутаты Ярославской областной думы направят в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростова в Ростов Великий, сообщил региональный... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:52+0300

2024-07-02T15:52+0300

2024-07-02T15:52+0300

политика

россия

ярославская область

ростов

переименование

госдума

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РЯЗАНЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Депутаты Ярославской областной думы направят в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростова в Ростов Великий, сообщил региональный парламент. "Великим Ростов должен быть не только на бумаге. Важно сделать город красивым и комфортным для жителей", — написал губернатор.Губернатор отметил, что власти активно участвуют в госпроектах по благоустройству, развитию туризма, сохранению культурного и исторического наследия.Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев, уже в этом году регион ожидает окончательного решения по вопросу о переименовании. По его мнению, изменение названия будет способствовать укреплению бренда города как одного из древнейших и красивейших туристических центров страны. В прошлом году власти региона сообщали о проведении опроса граждан по вопросу переименования Ростова. В феврале этого года облдума поддержала предложение, и оно было направлено в Росреестр.

https://1prime.ru/20231031/842133723.html

ярославская область

ростов

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россия, ярославская область, ростов, переименование, госдума