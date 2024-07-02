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Ярославская облдума направит в ГД законопроект о переименовании Ростова
Ярославская облдума направит в ГД законопроект о переименовании Ростова - 02.07.2024, ПРАЙМ
Ярославская облдума направит в ГД законопроект о переименовании Ростова
Депутаты Ярославской областной думы направят в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростова в Ростов Великий, сообщил региональный... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:52+0300
2024-07-02T15:52+0300
2024-07-02T15:52+0300
политика
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ярославская область
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РЯЗАНЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Депутаты Ярославской областной думы направят в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростова в Ростов Великий, сообщил региональный парламент. "Великим Ростов должен быть не только на бумаге. Важно сделать город красивым и комфортным для жителей", — написал губернатор.Губернатор отметил, что власти активно участвуют в госпроектах по благоустройству, развитию туризма, сохранению культурного и исторического наследия.Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев, уже в этом году регион ожидает окончательного решения по вопросу о переименовании. По его мнению, изменение названия будет способствовать укреплению бренда города как одного из древнейших и красивейших туристических центров страны. В прошлом году власти региона сообщали о проведении опроса граждан по вопросу переименования Ростова. В феврале этого года облдума поддержала предложение, и оно было направлено в Росреестр.
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Политика, РОССИЯ, Ярославская область, РОСТОВ, переименование, Госдума
Ярославская облдума направит в ГД законопроект о переименовании Ростова
Ярославская облдума направит проект о переименовании Ростова в Ростов Великий
РЯЗАНЬ, 2 июл — ПРАЙМ. Депутаты Ярославской областной думы направят в Государственную думу законопроект о переименовании города Ростова в Ростов Великий, сообщил региональный парламент.
"Великим Ростов должен быть не только на бумаге. Важно сделать город красивым и комфортным для жителей", — написал губернатор.
Губернатор отметил, что власти активно участвуют в госпроектах по благоустройству, развитию туризма, сохранению культурного и исторического наследия.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев, уже в этом году регион ожидает окончательного решения по вопросу о переименовании. По его мнению, изменение названия будет способствовать укреплению бренда города как одного из древнейших и красивейших туристических центров страны.
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В прошлом году власти региона сообщали о проведении опроса граждан по вопросу переименования Ростова. В феврале этого года облдума поддержала предложение, и оно было направлено в Росреестр.