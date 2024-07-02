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Рынок золота на Московской бирже с начала года вырос почти в два раза

Рынок золота на Московской бирже с начала года вырос почти в два раза - 02.07.2024, ПРАЙМ

Рынок золота на Московской бирже с начала года вырос почти в два раза

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июня 2024 года вырос в 1,8 раза (+81,9%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T18:23+0300

2024-07-02T18:23+0300

2024-07-02T18:23+0300

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июня 2024 года вырос в 1,8 раза (+81,9%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 50,2 тонны, по серебру – вырос на 89,3%, до 126,1 тонны, сообщает биржа. В денежном выражении на Московской бирже в январе-июне 2024 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 291,9 миллиарда рублей против 140,9 миллиарда в аналогичный период 2023 года. Объем торгов в июне 2024 года золотом составил 7,2 тонны, а серебром - 25,9 тонны (на 3 миллиарда рублей). По итогам 2023 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.

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россия, мосбиржа, золото, серебро