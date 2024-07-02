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Постпред Ульянов объяснил включение России в число стран с высоким доходами

Постпред Ульянов объяснил включение России в число стран с высоким доходами - 02.07.2024, ПРАЙМ

Постпред Ульянов объяснил включение России в число стран с высоким доходами

Включение России Всемирным банком в число стран с высокими доходами подтверждает неэффективность западных санкций. Таким мнением поделился постпред России при... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T09:37+0300

2024-07-02T09:37+0300

2024-07-02T09:59+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Включение России Всемирным банком в число стран с высокими доходами подтверждает неэффективность западных санкций. Таким мнением поделился постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Всемирный банк только что перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это изменение в классификации показывает, насколько "эффективны" антироссийские санкции", — написал Ульянов в своем Telegram-канале.По данным Всемирного банка, в 2023 году валовой национальный доход на душу населения России составит 14 250 долларов.Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции причинили ущерб всей мировой экономике и ухудшили жизнь многих людей.

https://1prime.ru/20240701/dokhody-849645150.html

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