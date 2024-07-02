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Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией

Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией - 02.07.2024, ПРАЙМ

Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией

Министерство торговли США во вторник ввело ограничения в отношении шести компаний, в том числе якобы за связи с Китаем и Россией, говорится в обнародованном... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:14+0300

2024-07-02T17:14+0300

2024-07-02T17:40+0300

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ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. Министерство торговли США во вторник ввело ограничения в отношении шести компаний, в том числе якобы за связи с Китаем и Россией, говорится в обнародованном документе американского ведомства. Согласно его данным, под рестрикции попали 2 компании из КНР, 2 — из ОАЭ, и по одной из Великобритании и ЮАР. Минторг США постановил, что их деятельность противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. По данным Министерства торговли США, некоторые из этих компаний были причастны к поддержке военной подготовки вооруженных сил Китая, что, как утверждается, противоречит интересам национальной безопасности США. Также двум компаниям из ОАЭ — Mega Fast Cargo и Mega Technique General Trading — приписывают нарушение антироссийских санкций, поскольку они, предположительно, поставляли американские товары в Россию.Ранее Совет Евросоюза ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию был распространен ряд ограничений, которые ранее были уже введены в отношении Российской Федерации.

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