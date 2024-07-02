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Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией
Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией - 02.07.2024, ПРАЙМ
Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией
Министерство торговли США во вторник ввело ограничения в отношении шести компаний, в том числе якобы за связи с Китаем и Россией, говорится в обнародованном... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:14+0300
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ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. Министерство торговли США во вторник ввело ограничения в отношении шести компаний, в том числе якобы за связи с Китаем и Россией, говорится в обнародованном документе американского ведомства. Согласно его данным, под рестрикции попали 2 компании из КНР, 2 — из ОАЭ, и по одной из Великобритании и ЮАР. Минторг США постановил, что их деятельность противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. По данным Министерства торговли США, некоторые из этих компаний были причастны к поддержке военной подготовки вооруженных сил Китая, что, как утверждается, противоречит интересам национальной безопасности США. Также двум компаниям из ОАЭ — Mega Fast Cargo и Mega Technique General Trading — приписывают нарушение антироссийских санкций, поскольку они, предположительно, поставляли американские товары в Россию.Ранее Совет Евросоюза ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию был распространен ряд ограничений, которые ранее были уже введены в отношении Российской Федерации.
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Политика, США, Минторг, Минторг США, КНР, ОАЭ
Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией
Минторг США ввел санкции против 6 юрлиц за якобы связи с КНР и Россией
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. Министерство торговли США во вторник ввело ограничения в отношении шести компаний, в том числе якобы за связи с Китаем и Россией, говорится в обнародованном документе американского ведомства.
Согласно его данным, под рестрикции попали 2 компании из КНР, 2 — из ОАЭ, и по одной из Великобритании и ЮАР. Минторг США постановил, что их деятельность противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.
По данным Министерства торговли США, некоторые из этих компаний были причастны к поддержке военной подготовки вооруженных сил Китая, что, как утверждается, противоречит интересам национальной безопасности США.
G7 хочет расширить антироссийские санкции, сообщил Bloomberg
Также двум компаниям из ОАЭ — Mega Fast Cargo и Mega Technique General Trading — приписывают нарушение антироссийских санкций, поскольку они, предположительно, поставляли американские товары в Россию.
Ранее Совет Евросоюза ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Таким образом, на Белоруссию был распространен ряд ограничений, которые ранее были уже введены в отношении Российской Федерации.