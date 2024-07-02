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Шольц привез в Польшу идею на тему военных компенсаций, пишет СМИ
Шольц привез в Польшу идею на тему военных компенсаций, пишет СМИ - 02.07.2024, ПРАЙМ
Шольц привез в Польшу идею на тему военных компенсаций, пишет СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц привез в Польшу идею на тему компенсаций жертвам Второй мировой войны. Об этом пишет польская газета Gazeta Wyborcza. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:14+0300
2024-07-02T11:14+0300
2024-07-02T11:31+0300
германия
польша
вторая мировая война
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ВАРШАВА, 2 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц привез в Польшу идею на тему компенсаций жертвам Второй мировой войны. Об этом пишет польская газета Gazeta Wyborcza. "Вопросы ЕС, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках Веймарского треугольника, а также репарации - эти темы затронут участники польско-немецких межправительственных консультаций", - сообщается в материале.Также издание пишет, что Шольц намерен представить в полской столице "пакет предложений по возмещению ущерба польским жертвам Второй мировой войны и укреплению польской обороны". Отмечается, что Германия готова предоставить жертвам немецких репрессий выплаты на сумму в несколько сотен миллионов евро. Ранее осенью 2022 года в Варшаве сообщили, что потребовали от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве компенсации за принесенный в годы Второй мировой войны ущерб.
https://1prime.ru/20240523/germaniya-848437149.html
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германия, польша, вторая мировая война
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, Вторая мировая война
Шольц привез в Польшу идею на тему военных компенсаций, пишет СМИ
GW: канцлер ФРГ Шольц привез в Варшаву предложения на тему военных компенсаций
ВАРШАВА, 2 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц привез в Польшу идею на тему компенсаций жертвам Второй мировой войны. Об этом пишет польская газета Gazeta Wyborcza.
"Вопросы ЕС, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках Веймарского треугольника, а также репарации - эти темы затронут участники польско-немецких межправительственных консультаций", - сообщается в материале.
Также издание пишет, что Шольц намерен представить в полской столице "пакет предложений по возмещению ущерба польским жертвам Второй мировой войны и укреплению польской обороны". Отмечается, что Германия готова предоставить жертвам немецких репрессий выплаты на сумму в несколько сотен миллионов евро.
Ранее осенью 2022 года в Варшаве сообщили, что потребовали от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве компенсации за принесенный в годы Второй мировой войны ущерб.
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