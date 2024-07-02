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Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС

Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС - 02.07.2024, ПРАЙМ

Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС

Владимир Путин 3 июля на саммите ШОС в Астане проведёт двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Реджепом Эрдоганом, сообщил журналистам помощник президента России | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:20+0300

2024-07-02T17:20+0300

2024-07-02T17:20+0300

владимир путин

си цзиньпин

реджеп тайип эрдоган

казахстан

саммит шос

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин 3 июля на саммите ШОС в Астане проведёт двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Реджепом Эрдоганом, сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков."Первую беседу мы проведём с президентом Монголии Хурэлсухом, затем - беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого - беседа с лидером Пакистана Шарифом", - перечислил мероприятия Ушаков.В середине мая Путин в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Первый государственный визит российского президента после вступления в должность длился два дня. В планах Путин - также визит в Турцию, его детали лидера обсудят в Астане.

казахстан

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владимир путин, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган, казахстан, саммит шос