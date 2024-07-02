Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/shos-849670698.html
Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС
Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС - 02.07.2024, ПРАЙМ
Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС
Владимир Путин 3 июля на саммите ШОС в Астане проведёт двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Реджепом Эрдоганом, сообщил журналистам помощник президента России | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:20+0300
2024-07-02T17:20+0300
владимир путин
си цзиньпин
реджеп тайип эрдоган
казахстан
саммит шос
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/50/827425093_0:327:2851:1931_1920x0_80_0_0_a529963281222b80aa64534e112aa9d0.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин 3 июля на саммите ШОС в Астане проведёт двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Реджепом Эрдоганом, сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков."Первую беседу мы проведём с президентом Монголии Хурэлсухом, затем - беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого - беседа с лидером Пакистана Шарифом", - перечислил мероприятия Ушаков.В середине мая Путин в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Первый государственный визит российского президента после вступления в должность длился два дня. В планах Путин - также визит в Турцию, его детали лидера обсудят в Астане.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/50/827425093_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b27b6fdcc3c7a20687e1d7602d42c370.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, си цзиньпин, реджеп тайип эрдоган, казахстан, саммит шос
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган, КАЗАХСТАН, саммит ШОС
17:20 02.07.2024
 
Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином на саммите ШОС

Ушаков: Путин встретится с Эрдоганом, Си Цзиньпином и другими на полях ШОС

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 3 мая 2017
#Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Сочи. 3 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин 3 июля на саммите ШОС в Астане проведёт двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Реджепом Эрдоганом, сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Первую беседу мы проведём с президентом Монголии Хурэлсухом, затем - беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого - беседа с лидером Пакистана Шарифом", - перечислил мероприятия Ушаков.
В середине мая Путин в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Первый государственный визит российского президента после вступления в должность длился два дня. В планах Путин - также визит в Турцию, его детали лидера обсудят в Астане.
 
Владимир ПутинСи ЦзиньпинРеджеп Тайип ЭрдоганКАЗАХСТАНсаммит ШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала