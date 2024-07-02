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Ушаков назвал ШОС одной из опор нового миропорядка
Ушаков назвал ШОС одной из опор нового миропорядка - 02.07.2024, ПРАЙМ
Ушаков назвал ШОС одной из опор нового миропорядка
Шанхайская организация сотрудничества представляет собой одну из основных опор нового мирового порядка, заявил помощник президента России по международным делам | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:33+0300
2024-07-02T17:33+0300
2024-07-02T17:33+0300
политика
мировой порядок
шос
юрий ушаков
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества представляет собой одну из основных опор нового мирового порядка, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.Президент России Владимир Путин в ходе инаугурационной речи заявлял, что Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции продолжит формировать многополярный мировой порядок."Что касается ШОС, мы придаём большое значение партнерскому взаимодействию в рамках этой организации. Мы считаем, что ШОС, как и второе крупное объединение - БРИКС, это основные опоры нового миропорядка, локомотив в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах", - сказал он в ходе общения с журналистами. По словам Ушакова, ШОС является авторитетной организацией, участники которой взаиможействуют на базе равноправия, уважения интересов и бережного отношения к национальным и культурным ценностям.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подписала меморандум об обязательствах для получения статуса государства-члена организации.Очередной саммит ШОС пройдет в Астане третьего и четвертого июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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мировой порядок, шос, юрий ушаков
Политика, мировой порядок, ШОС, Юрий Ушаков
Ушаков назвал ШОС одной из опор нового миропорядка
Ушаков: ШОС является одной из опор нового миропорядка
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества представляет собой одну из основных опор нового мирового порядка, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин в ходе инаугурационной речи заявлял, что Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции продолжит формировать многополярный мировой порядок.
"Что касается ШОС, мы придаём большое значение партнерскому взаимодействию в рамках этой организации. Мы считаем, что ШОС, как и второе крупное объединение - БРИКС, это основные опоры нового миропорядка, локомотив в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах", - сказал он в ходе общения с журналистами.
По словам Ушакова, ШОС является авторитетной организацией, участники которой взаиможействуют на базе равноправия, уважения интересов и бережного отношения к национальным и культурным ценностям.
ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подписала меморандум об обязательствах для получения статуса государства-члена организации.
Очередной саммит ШОС пройдет в Астане третьего и четвертого июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости"