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Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент

Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент - 02.07.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:06+0300

2024-07-02T15:06+0300

2024-07-02T15:06+0300

экономика

россия

суд

штраф

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначен административный штраф в размере один миллион рублей", — сказала собеседница агентства. Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал Twitch по различным статьям КоАП, в том числе за неудаление запрещенного контента. Летом 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch по двум протоколам на семь миллионов рублей.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.

https://1prime.ru/20240628/shtraf-849591490.html

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россия, суд, штраф