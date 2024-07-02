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Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент - 02.07.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:06+0300
2024-07-02T15:06+0300
экономика
россия
суд
штраф
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначен административный штраф в размере один миллион рублей", — сказала собеседница агентства. Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал Twitch по различным статьям КоАП, в том числе за неудаление запрещенного контента. Летом 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch по двум протоколам на семь миллионов рублей.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
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россия, суд, штраф
Экономика, РОССИЯ, суд, штраф
15:06 02.07.2024
 
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент

Суд Москвы оштрафовал Twitch на миллион рублей сервис за запрещенный контент

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначен административный штраф в размере один миллион рублей", — сказала собеседница агентства.
Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал Twitch по различным статьям КоАП, в том числе за неудаление запрещенного контента. Летом 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch по двум протоколам на семь миллионов рублей.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
В Севастополе ввели штрафы за недопуск в частные объекты при тревоге
28 июня, 21:57
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
 
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