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Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент - 02.07.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:06+0300
2024-07-02T15:06+0300
2024-07-02T15:06+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначен административный штраф в размере один миллион рублей", — сказала собеседница агентства. Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал Twitch по различным статьям КоАП, в том числе за неудаление запрещенного контента. Летом 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch по двум протоколам на семь миллионов рублей.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
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Экономика, РОССИЯ, суд, штраф
Суд оштрафовал на миллион рублей сервис Twitch за запрещенный контент
Суд Москвы оштрафовал Twitch на миллион рублей сервис за запрещенный контент
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначен административный штраф в размере один миллион рублей", — сказала собеседница агентства.
Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал Twitch по различным статьям КоАП, в том числе за неудаление запрещенного контента. Летом 2023 года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Twitch по двум протоколам на семь миллионов рублей.
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Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.