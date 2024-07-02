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В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ - 02.07.2024, ПРАЙМ
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В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ - 02.07.2024, ПРАЙМ
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
Американский суд снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили в решении... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T06:47+0300
2024-07-02T06:47+0300
энергетика
сша
экспорт спг
суд
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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Американский суд снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили в решении окружного суда штата Луизиана."Суд считает, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Соответственно, суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ", - сообщается в материале ведомства.Отмечается, что шестнадцать штатов обратились с иском о том, что решение главы государства нарушает федеральный закон. Ранее в начале текущего года Вашингтон заявил о временном прекращении выдачи разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье. Подобное решение было объяснено "экзистенциальной угрозой", вызванной изменением климата.
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сша, экспорт спг, суд
Энергетика, США, экспорт СПГ, суд
06:47 02.07.2024
 
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Суд в США снял запрет на экспорт СПГ, введенный администрацией Байдена

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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ВАШИНГТОН, 2 июл - ПРАЙМ. Американский суд снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили в решении окружного суда штата Луизиана.
"Суд считает, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Соответственно, суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ", - сообщается в материале ведомства.
Отмечается, что шестнадцать штатов обратились с иском о том, что решение главы государства нарушает федеральный закон.
Ранее в начале текущего года Вашингтон заявил о временном прекращении выдачи разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье. Подобное решение было объяснено "экзистенциальной угрозой", вызванной изменением климата.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2024
В США сочли решение Байдена по экспорту СПГ возмутительным
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ЭнергетикаСШАэкспорт СПГсуд
 
 
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