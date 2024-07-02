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Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС

Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС - 02.07.2024, ПРАЙМ

Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС

Совет по радиорегламенту Международного союза электросвязи при ООН обвинило Россию в нарушении работы европейских спутниковых систем, пишет Bloomberg. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T15:01+0300

2024-07-02T15:01+0300

2024-07-02T15:22+0300

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет по радиорегламенту Международного союза электросвязи при ООН обвинило Россию в нарушении работы европейских спутниковых систем, пишет Bloomberg."Россия должна прекратить крайне тревожное вмешательство в работу спутниковых систем других стран", — заявили в Совете по радиорегламенту Международного союза электросвязи.Подобные выводы были сделаны на основе данных о геолокации сигналов о сбоях, которые Совет назвал "чрезвычайно тревожными".По данным издания, европейские спутниковые компании в течении нескольких месяцев подвергаются вмешательству со стороны России, что приводит к прерыванию вещания и замене транслируемого контента.В Совете отметили, что основной целью российского влияния стали радиостанции и телеканалы с украинским контентом.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему не известны детали неких обсуждений в ООН о "вмешательстве России" в работу европейских спутников.Несколько стран, включая Швецию, Францию, Украину и Нидерланды, подавали жалобы на действия России в Совет при ООН. В ответ на одну из жалоб со стороны Франции, в Москве ответили, что после проведенной проверки "не было обнаружено никакого излучения, что могло бы вызвать подобные помехи".Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что число сбоев в работе GPS над восточным флангом НАТО с начала этого года уже в три раза превысило тот же показатель за весь 2023-й. Предположительно это результат работы мощных российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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россия, оон, европа, рэб, спутники