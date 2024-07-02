Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240702/sputniki-849665290.html
Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС
Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС - 02.07.2024, ПРАЙМ
Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС
Совет по радиорегламенту Международного союза электросвязи при ООН обвинило Россию в нарушении работы европейских спутниковых систем, пишет Bloomberg. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:01+0300
2024-07-02T15:22+0300
вооружения
россия
оон
европа
рэб
спутники
https://cdnn.1prime.ru/img/83618/95/836189584_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f4bb7e122ebe48597cb9f68f13cdf612.jpg
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет по радиорегламенту Международного союза электросвязи при ООН обвинило Россию в нарушении работы европейских спутниковых систем, пишет Bloomberg."Россия должна прекратить крайне тревожное вмешательство в работу спутниковых систем других стран", — заявили в Совете по радиорегламенту Международного союза электросвязи.Подобные выводы были сделаны на основе данных о геолокации сигналов о сбоях, которые Совет назвал "чрезвычайно тревожными".По данным издания, европейские спутниковые компании в течении нескольких месяцев подвергаются вмешательству со стороны России, что приводит к прерыванию вещания и замене транслируемого контента.В Совете отметили, что основной целью российского влияния стали радиостанции и телеканалы с украинским контентом.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему не известны детали неких обсуждений в ООН о "вмешательстве России" в работу европейских спутников.Несколько стран, включая Швецию, Францию, Украину и Нидерланды, подавали жалобы на действия России в Совет при ООН. В ответ на одну из жалоб со стороны Франции, в Москве ответили, что после проведенной проверки "не было обнаружено никакого излучения, что могло бы вызвать подобные помехи".Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что число сбоев в работе GPS над восточным флангом НАТО с начала этого года уже в три раза превысило тот же показатель за весь 2023-й. Предположительно это результат работы мощных российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
https://1prime.ru/20240702/vmeshatelstvo-849660199.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83618/95/836189584_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9faa8223db5aa32a8497f91e6dc2dc41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оон, европа, рэб, спутники
Вооружения, РОССИЯ, ООН, ЕВРОПА, РЭБ, спутники
15:01 02.07.2024 (обновлено: 15:22 02.07.2024)
 
Совет при ООН обвинил Россию в выводе из строя спутниковых систем ЕС

Bloomberg: РФ использует Калининград для вывода из строя спутниковых систем ЕС

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРабота аэропорта в Калининграде
Работа аэропорта в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет по радиорегламенту Международного союза электросвязи при ООН обвинило Россию в нарушении работы европейских спутниковых систем, пишет Bloomberg.
"Россия должна прекратить крайне тревожное вмешательство в работу спутниковых систем других стран", — заявили в Совете по радиорегламенту Международного союза электросвязи.
Подобные выводы были сделаны на основе данных о геолокации сигналов о сбоях, которые Совет назвал "чрезвычайно тревожными".
По данным издания, европейские спутниковые компании в течении нескольких месяцев подвергаются вмешательству со стороны России, что приводит к прерыванию вещания и замене транслируемого контента.
В Совете отметили, что основной целью российского влияния стали радиостанции и телеканалы с украинским контентом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали "вмешательство России" в работу спутников Европы
13:28
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему не известны детали неких обсуждений в ООН о "вмешательстве России" в работу европейских спутников.
Несколько стран, включая Швецию, Францию, Украину и Нидерланды, подавали жалобы на действия России в Совет при ООН. В ответ на одну из жалоб со стороны Франции, в Москве ответили, что после проведенной проверки "не было обнаружено никакого излучения, что могло бы вызвать подобные помехи".
Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщало, что число сбоев в работе GPS над восточным флангом НАТО с начала этого года уже в три раза превысило тот же показатель за весь 2023-й. Предположительно это результат работы мощных российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
 
ВооруженияРОССИЯООНЕВРОПАРЭБспутники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала