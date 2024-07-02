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Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии" - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии"
Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии" - 02.07.2024, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии"
Соединенным Штатам пора отказаться от "мировой гегемонии" и прекратить силовое давление на несогласных с их политикой страны, заявил бывший советник Пентагона... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T06:11+0300
2024-07-02T06:11+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам пора отказаться от "мировой гегемонии" и прекратить силовое давление на несогласных с их политикой страны, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.В интервью YouTube- каналу Deep Dive полковник рассказал, что Вашингтон не должен давить на страны, которые "идут в другом направлении", отличном от него. По его словам, нужно изменить подход в политике и "прекратить действовать в других странах". "Нам нужно принять новый подход к миру. Мы будем применять оружие только в случае, если на нас кто-то нападет. Нам не доверяют, так как мы применяем оружие, что заставить других вести также, как и мы", - подчеркнул Макгрегор. Аналитик также добавил, что на фоне нехватки средств Штатам придется отказаться начать жить в реальном мире, а не в "их фантазиях".
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россия, сша
РОССИЯ, США
06:11 02.07.2024
 
Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии"

Макгрегор: США пора отказаться от "мировой гегемнии" и давления на несогласные страны

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам пора отказаться от "мировой гегемонии" и прекратить силовое давление на несогласных с их политикой страны, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
В интервью YouTube- каналу Deep Dive полковник рассказал, что Вашингтон не должен давить на страны, которые "идут в другом направлении", отличном от него. По его словам, нужно изменить подход в политике и "прекратить действовать в других странах".
"Нам нужно принять новый подход к миру. Мы будем применять оружие только в случае, если на нас кто-то нападет. Нам не доверяют, так как мы применяем оружие, что заставить других вести также, как и мы", - подчеркнул Макгрегор.
Аналитик также добавил, что на фоне нехватки средств Штатам придется отказаться начать жить в реальном мире, а не в "их фантазиях".
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