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Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии"

Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии" - 02.07.2024, ПРАЙМ

Экс-советник Пентагона призвал США отказаться от "мировой гегемонии"

Соединенным Штатам пора отказаться от "мировой гегемонии" и прекратить силовое давление на несогласных с их политикой страны, заявил бывший советник Пентагона... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T06:11+0300

2024-07-02T06:11+0300

2024-07-02T06:11+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам пора отказаться от "мировой гегемонии" и прекратить силовое давление на несогласных с их политикой страны, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.В интервью YouTube- каналу Deep Dive полковник рассказал, что Вашингтон не должен давить на страны, которые "идут в другом направлении", отличном от него. По его словам, нужно изменить подход в политике и "прекратить действовать в других странах". "Нам нужно принять новый подход к миру. Мы будем применять оружие только в случае, если на нас кто-то нападет. Нам не доверяют, так как мы применяем оружие, что заставить других вести также, как и мы", - подчеркнул Макгрегор. Аналитик также добавил, что на фоне нехватки средств Штатам придется отказаться начать жить в реальном мире, а не в "их фантазиях".

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