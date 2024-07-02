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Американцы на крючке: ВВС США готовятся к новому удару - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Американцы на крючке: ВВС США готовятся к новому удару
Американцы на крючке: ВВС США готовятся к новому удару - 02.07.2024, ПРАЙМ
Американцы на крючке: ВВС США готовятся к новому удару
Американские налогоплательщики могут "попасть" на миллионы долларов из-за необходимости восстанавливать истребители F-35, поврежденные на фоне непогоды. Об этом | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T15:08+0300
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вооружения
пентагон
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики могут "попасть" на миллионы долларов из-за необходимости восстанавливать истребители F-35, поврежденные на фоне непогоды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управление по ведению контрактов Пентагона.Ведомство напомнило, что затраты на предоставленные компанией Lockheed Martin самолеты уже превысили 1,8 триллиона долларов, что сделало их самой дорогой системой вооружений в истории. По данным Bloomberg, максимальная затрата компании на ремонт F-35 составит 100 тысяч долларов за самолет. Остальную сумму должен будет покрыть Пентагон."Американские налогоплательщики, возможно, должны будут оплатить миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО", - добавляет издание.Согласно информации Пентагона, ни один самолет F-35 пока не получил повреждения в результате непогоды. Однако летние штормы могут принести град и ветер скоростью до 60 миль в час.
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пентагон, f-35 lightning ii, погода
Вооружения, Пентагон, F-35 Lightning II, погода
15:08 02.07.2024 (обновлено: 15:12 02.07.2024)
 
Американцы на крючке: ВВС США готовятся к новому удару

Blomberg: десятки истребителей F-35 могут получить повреждения из-за непогоды в Техасе

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Американские налогоплательщики могут "попасть" на миллионы долларов из-за необходимости восстанавливать истребители F-35, поврежденные на фоне непогоды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управление по ведению контрактов Пентагона.
Ведомство напомнило, что затраты на предоставленные компанией Lockheed Martin самолеты уже превысили 1,8 триллиона долларов, что сделало их самой дорогой системой вооружений в истории. По данным Bloomberg, максимальная затрата компании на ремонт F-35 составит 100 тысяч долларов за самолет. Остальную сумму должен будет покрыть Пентагон.
"Американские налогоплательщики, возможно, должны будут оплатить миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО", - добавляет издание.
Согласно информации Пентагона, ни один самолет F-35 пока не получил повреждения в результате непогоды. Однако летние штормы могут принести град и ветер скоростью до 60 миль в час.
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ВооруженияПентагонF-35 Lightning IIпогода
 
 
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