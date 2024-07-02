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Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе - 02.07.2024, ПРАЙМ
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе
США пытаются помешать деятельности Китая на Кубе, но возражают против сравнения с собственными активностями на Тайване, заявил заместитель официального... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T22:19+0300
2024-07-02T22:19+0300
2024-07-02T22:19+0300
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ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США пытаются помешать деятельности Китая на Кубе, но возражают против сравнения с собственными активностями на Тайване, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Мы наблюдаем усилия КНР по расширению их операций на Кубе уже на протяжении некоторого времени и продолжаем предпринимать усилия, чтобы нарушать их", — сообщил он на брифинге. Патель подчеркнул, что не собирается сравнивать действия США и Китая в контексте ситуации вокруг Тайваня и вблизи американского побережья. Журналисты спросили, считает ли ведомство обоснованными опасения Китая из-за сотрудничества США с Тайванем. Однако представитель госдепа отказался отвечать на этот вопрос.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году и возобновились лишь в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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сша, китай, тайвань
Политика, США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе
Госдеп: США мешают КНР на Кубе, но против сравнения с их действиями на Тайване
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США пытаются помешать деятельности Китая на Кубе, но возражают против сравнения с собственными активностями на Тайване, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Мы наблюдаем усилия КНР по расширению их операций на Кубе уже на протяжении некоторого времени и продолжаем предпринимать усилия, чтобы нарушать их", — сообщил он на брифинге.
Патель подчеркнул, что не собирается сравнивать действия США и Китая в контексте ситуации вокруг Тайваня и вблизи американского побережья.
Журналисты спросили, считает ли ведомство обоснованными опасения Китая из-за сотрудничества США с Тайванем. Однако представитель госдепа отказался отвечать на этот вопрос.
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году и возобновились лишь в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.