Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240702/ssha-849676925.html
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе - 02.07.2024, ПРАЙМ
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе
США пытаются помешать деятельности Китая на Кубе, но возражают против сравнения с собственными активностями на Тайване, заявил заместитель официального... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T22:19+0300
2024-07-02T22:19+0300
политика
сша
китай
тайвань
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США пытаются помешать деятельности Китая на Кубе, но возражают против сравнения с собственными активностями на Тайване, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Мы наблюдаем усилия КНР по расширению их операций на Кубе уже на протяжении некоторого времени и продолжаем предпринимать усилия, чтобы нарушать их", — сообщил он на брифинге. Патель подчеркнул, что не собирается сравнивать действия США и Китая в контексте ситуации вокруг Тайваня и вблизи американского побережья. Журналисты спросили, считает ли ведомство обоснованными опасения Китая из-за сотрудничества США с Тайванем. Однако представитель госдепа отказался отвечать на этот вопрос.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году и возобновились лишь в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://1prime.ru/20240619/tayvan-849286193.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, тайвань
Политика, США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ
22:19 02.07.2024
 
Это другое. Госдеп прокомментировали действия КНР на Кубе

Госдеп: США мешают КНР на Кубе, но против сравнения с их действиями на Тайване

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США пытаются помешать деятельности Китая на Кубе, но возражают против сравнения с собственными активностями на Тайване, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Мы наблюдаем усилия КНР по расширению их операций на Кубе уже на протяжении некоторого времени и продолжаем предпринимать усилия, чтобы нарушать их", — сообщил он на брифинге.
Патель подчеркнул, что не собирается сравнивать действия США и Китая в контексте ситуации вокруг Тайваня и вблизи американского побережья.
Журналисты спросили, считает ли ведомство обоснованными опасения Китая из-за сотрудничества США с Тайванем. Однако представитель госдепа отказался отвечать на этот вопрос.
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню
19 июня, 09:22
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году и возобновились лишь в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 
ПолитикаСШАКИТАЙТАЙВАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала