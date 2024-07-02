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Апелляцию X5 на приостановление ее прав в российской "дочке" отклонили

Апелляцию X5 на приостановление ее прав в российской "дочке" отклонили - 02.07.2024, ПРАЙМ

Апелляцию X5 на приостановление ее прав в российской "дочке" отклонили

Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права нидерландской X5... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:35+0300

2024-07-02T11:35+0300

2024-07-02T11:35+0300

суд

нидерланды

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права нидерландской X5 Retail Group NV в ее российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик" и другими. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу X5 Retail Group NV на принятое в апреле решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. Рассмотрение апелляции ответчика проходило в закрытом режиме, как до этого и разбирательство в суде первой инстанции. По этой причине тексты судебных актов не публикуются. Заявление Минпромторга о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5" основано на нормах закона, регулирующего корпоративные отношения в российских экономически значимых организациях. Он позволяет требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничиваются права иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Такое регулирование призвано обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Накануне X5 Retail Group N.V. сообщила, что компания "Корпоративный центр Икс 5", управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сменила организационно-правовую форму с ООО на ПАО в соответствии с требованиями законодательства. Ранее, в мае, "Корпоративный центр Икс 5" стал владельцем 99,994187% собственного капитала. До того эта доля принадлежала X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой были приостановлены судом. Компания поясняла, что после решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, ориентировочно в августе. А у нероссийских владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании, согласно решению суда, будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря минувшего года под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

https://1prime.ru/20240702/tramp-849646654.html

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суд, нидерланды