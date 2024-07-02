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Суд в Петербурге постановил изъять имущество у супругов Невзоровых

Суд в Петербурге постановил изъять имущество у супругов Невзоровых - 02.07.2024, ПРАЙМ

Суд в Петербурге постановил изъять имущество у супругов Невзоровых

Октябрьский районный суд Петербурга, признав Александра Невзорова* и его супругу экстремистским объединением, постановил изъять у них недвижимость, землю и... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:18+0300

2024-07-02T17:18+0300

2024-07-02T17:18+0300

политика

россия

имущество

изъятие имущества

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — ПРАЙМ. Октябрьский районный суд Петербурга, признав Александра Невзорова* и его супругу экстремистским объединением, постановил изъять у них недвижимость, землю и машину, передает корреспондент РИА Новости. "Обратить имущество у запрещенного объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович* и Невзорова Лидия Алексеевна и недвижимое имущество", — огласила решение судья Ирина Николаева.Под арест также попало и имущество четы: три земельных участка, площадью свыше тысячи квадратных метров каждое, здание и жилой дом. Также изъятию подлежат 25% ООО "Питер-Техпроект-Новые ресурсы" и транспортное средство марки Hyundai 2016 года выпуска. Решение суда подлежит немедленному исполнению. В мае 2023 года прокурор обратился в суд с требованием изъять у Невзорова два земельных участка в посёлке Лисий Нос и признать право собственности на них за городом Санкт-Петербургом. Согласно позиции прокурора, эти участки были получены Невзоровым незаконно, без выкупа.Басманный районный суд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Александра Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В качестве основания был учтен факт размещения им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими вооруженными силами роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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