https://1prime.ru/20240702/taksi-849653916.html
В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ
В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ - 02.07.2024, ПРАЙМ
В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ
Финляндия может в ближайшие месяцы запретить работу принадлежащего "Яндексу" сервиса такси Yango, сообщает во вторник издание Talouselämä. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:25+0300
2024-07-02T11:25+0300
2024-07-02T11:25+0300
россия
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773183_0:34:3518:2013_1920x0_80_0_0_9de5b11de92f263135e1168c5dd0c0af.jpg
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Финляндия может в ближайшие месяцы запретить работу принадлежащего "Яндексу" сервиса такси Yango, сообщает во вторник издание Talouselämä. "Решение о запрете транспортного сервиса Yango в Финляндии может быть принято в ближайшие месяцы", – сказано в материале. В 2023 году уполномоченный по защите персональных данных Ану Талус запретила передачу персональных данных из Финляндии в Россию службой такси Yango и постановила приостановить обработку данных клиентов, уточняет издание. Поводом для этого стала вступающая в силу в России законодательная реформа, регулирующая работу в сфере такси. "Яндекс" сообщал, что не передает данные о поездках пользователей вне России, информацию об этом могут получить лишь правоохранительные органы той страны, где была совершена поездка в соответствии с местным законодательством. Издание отмечает, что персональные данные сервиса Yango обрабатываются компанией Ridetech International B.V., расположенной в Нидерландах. Уполномоченный по защите данных обратилась к властям Нидерландов по этому вопросу, пишет газета. В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.
https://1prime.ru/20240610/flag-849043581.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773183_395:0:3124:2047_1920x0_80_0_0_189db869e51476466a02b6b862c900b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия
В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ
Talouselämä: Финляндия может запретить работу сервиса такси от "Яндекса"
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Финляндия может в ближайшие месяцы запретить работу принадлежащего "Яндексу" сервиса такси Yango, сообщает во вторник издание Talouselämä.
"Решение о запрете транспортного сервиса Yango в Финляндии может быть принято в ближайшие месяцы", – сказано в материале.
В 2023 году уполномоченный по защите персональных данных Ану Талус запретила передачу персональных данных из Финляндии в Россию службой такси Yango и постановила приостановить обработку данных клиентов, уточняет издание. Поводом для этого стала вступающая в силу в России законодательная реформа, регулирующая работу в сфере такси.
В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ
"Яндекс" сообщал, что не передает данные о поездках пользователей вне России, информацию об этом могут получить лишь правоохранительные органы той страны, где была совершена поездка в соответствии с местным законодательством.
Издание отмечает, что персональные данные сервиса Yango обрабатываются компанией Ridetech International B.V., расположенной в Нидерландах. Уполномоченный по защите данных обратилась к властям Нидерландов по этому вопросу, пишет газета.
В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.