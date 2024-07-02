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В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ

В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ - 02.07.2024, ПРАЙМ

В Финляндии хотят запретить работу "Яндекса.Такси", пишет СМИ

Финляндия может в ближайшие месяцы запретить работу принадлежащего "Яндексу" сервиса такси Yango, сообщает во вторник издание Talouselämä. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:25+0300

2024-07-02T11:25+0300

2024-07-02T11:25+0300

россия

финляндия

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Финляндия может в ближайшие месяцы запретить работу принадлежащего "Яндексу" сервиса такси Yango, сообщает во вторник издание Talouselämä. "Решение о запрете транспортного сервиса Yango в Финляндии может быть принято в ближайшие месяцы", – сказано в материале. В 2023 году уполномоченный по защите персональных данных Ану Талус запретила передачу персональных данных из Финляндии в Россию службой такси Yango и постановила приостановить обработку данных клиентов, уточняет издание. Поводом для этого стала вступающая в силу в России законодательная реформа, регулирующая работу в сфере такси. "Яндекс" сообщал, что не передает данные о поездках пользователей вне России, информацию об этом могут получить лишь правоохранительные органы той страны, где была совершена поездка в соответствии с местным законодательством. Издание отмечает, что персональные данные сервиса Yango обрабатываются компанией Ridetech International B.V., расположенной в Нидерландах. Уполномоченный по защите данных обратилась к властям Нидерландов по этому вопросу, пишет газета. В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.

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