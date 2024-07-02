https://1prime.ru/20240702/torgi-849652188.html

Брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии

Брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии - 02.07.2024, ПРАЙМ

Брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии

Российская брокерская компания "Алор+" получила лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (Foreign Portfolio Investor), что даёт возможность... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:44+0300

2024-07-02T10:44+0300

2024-07-02T10:44+0300

экономика

россия

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российская брокерская компания "Алор+" получила лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (Foreign Portfolio Investor), что даёт возможность участвовать в торгах и инвестировать, свидетельствуют данные индийского Национального фондового депозитария (National Securities Depository Limited). На сайте индийского депозитария указано, что компания получила две лицензии первой и второй категории. При этом обе лицензии действительны до 27 июня 2027 года. Ранее лицензии также выданы управляющей инвестиционной компании "Альфа-капитал", Сбербанку и Т-банку. Так, Сбербанк первым из отечественных банков получил такую лицензию. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 8 октября 2026 года. Позднее сама компания подтвердила получение лицензий. Как указано на её сайте, этот статус позволяет брокеру предоставлять доступ к фондовому рынку Индии в интересах своих клиентов, а также совершать сделки в собственных интересах. "Фондовый рынок Индии представлен более 5000 тысячами эмитентов акций и облигаций, а также большим числом производных финансовых инструментов, и является одним из наиболее ликвидных рынков ценных бумаг в мире. Российские инвесторы проявляют активный интерес к фондовому рынку Индии, среди них как частные инвесторы, так и институциональные и профессиональные игроки (HFT, арбитражеры, хедж-фонды)", - указывает компания. ООО "Алор+" - профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладает лицензиями на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, управление ценными бумагами, а также осуществляет инвестиционное консультирование.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия