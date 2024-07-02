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Брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии
Брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии - 02.07.2024, ПРАЙМ
Брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии
Российская брокерская компания "Алор+" получила лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (Foreign Portfolio Investor), что даёт возможность... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:44+0300
2024-07-02T10:44+0300
2024-07-02T10:44+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российская брокерская компания "Алор+" получила лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (Foreign Portfolio Investor), что даёт возможность участвовать в торгах и инвестировать, свидетельствуют данные индийского Национального фондового депозитария (National Securities Depository Limited). На сайте индийского депозитария указано, что компания получила две лицензии первой и второй категории. При этом обе лицензии действительны до 27 июня 2027 года. Ранее лицензии также выданы управляющей инвестиционной компании "Альфа-капитал", Сбербанку и Т-банку. Так, Сбербанк первым из отечественных банков получил такую лицензию. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 8 октября 2026 года. Позднее сама компания подтвердила получение лицензий. Как указано на её сайте, этот статус позволяет брокеру предоставлять доступ к фондовому рынку Индии в интересах своих клиентов, а также совершать сделки в собственных интересах. "Фондовый рынок Индии представлен более 5000 тысячами эмитентов акций и облигаций, а также большим числом производных финансовых инструментов, и является одним из наиболее ликвидных рынков ценных бумаг в мире. Российские инвесторы проявляют активный интерес к фондовому рынку Индии, среди них как частные инвесторы, так и институциональные и профессиональные игроки (HFT, арбитражеры, хедж-фонды)", - указывает компания. ООО "Алор+" - профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладает лицензиями на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, управление ценными бумагами, а также осуществляет инвестиционное консультирование.
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россия, индия
Брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии
Российская брокерская компания "Алор+" получила доступ к фондовым торгам в Индии
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Российская брокерская компания "Алор+" получила лицензии иностранного портфельного инвестора в Индии (Foreign Portfolio Investor), что даёт возможность участвовать в торгах и инвестировать, свидетельствуют данные индийского Национального фондового депозитария (National Securities Depository Limited).
На сайте индийского депозитария указано, что компания получила две лицензии первой и второй категории. При этом обе лицензии действительны до 27 июня 2027 года.
Ранее лицензии также выданы управляющей инвестиционной компании "Альфа-капитал", Сбербанку и Т-банку. Так, Сбербанк первым из отечественных банков получил такую лицензию. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 8 октября 2026 года.
Позднее сама компания подтвердила получение лицензий. Как указано на её сайте, этот статус позволяет брокеру предоставлять доступ к фондовому рынку Индии в интересах своих клиентов, а также совершать сделки в собственных интересах.
"Фондовый рынок Индии представлен более 5000 тысячами эмитентов акций и облигаций, а также большим числом производных финансовых инструментов, и является одним из наиболее ликвидных рынков ценных бумаг в мире. Российские инвесторы проявляют активный интерес к фондовому рынку Индии, среди них как частные инвесторы, так и институциональные и профессиональные игроки (HFT, арбитражеры, хедж-фонды)", - указывает компания.
ООО "Алор+" - профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладает лицензиями на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, управление ценными бумагами, а также осуществляет инвестиционное консультирование.