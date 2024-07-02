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Цены на медь растут на фоне сокращения запасов в Южной Корее - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Цены на медь растут на фоне сокращения запасов в Южной Корее
Цены на медь растут на фоне сокращения запасов в Южной Корее - 02.07.2024, ПРАЙМ
Цены на медь растут на фоне сокращения запасов в Южной Корее
Цены на медь во вторник повышаются, так как сокращение запасов в Южной Корее ослабило давление избыточного предложения. При этом производственная активность... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T11:50+0300
2024-07-02T11:50+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на медь во вторник повышаются, так как сокращение запасов в Южной Корее ослабило давление избыточного предложения. При этом производственная активность некоторых компаний в Китае, являющемся основным потребителем, снизилась.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 03.41 по Гринвичу подорожали на 0,3%, до 9655,50 доллара за тонну, а наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE выросли на 0,5%, до 78 720 юаней (10 826,42 доллара) за тонну.Судя по информации, поступившей со склада LME в южнокорейском порту Кванъян, запасы могут скоро сократиться. Между тем скидка на импорт меди в Китай также снизилась, что свидетельствует об улучшении спроса на этот металл.Аналитики отмечают, что физический спрос на медь в Китае растет и, вероятно, еще больше повысится в июле, после того как цены упали примерно на 1500 долларов после достижения рекордного максимума в мае.Данные из Китая рисуют неоднозначную картину. Согласно официальному опросу, активность в обрабатывающей промышленности в июне упала второй месяц подряд. Однако частный опрос, охватывающий небольшие экспортно-ориентированные фирмы, показал, что производственная активность росла самыми быстрыми темпами за последние три года.Участники рынка ждут пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая, который пройдет 15-18 июля, чтобы узнать, будут ли приняты дополнительные стимулирующие меры, способные повысить спрос на металлы.На LME алюминий подорожал на 0,1%, до 2518 долларов за тонну, никель - на 0,5%, до 17 450 долларов, цинк - на 0,3%, до 2936,50 доллара, свинец торговался без изменений, по 2219 долларов, а олово подешевело на 0,4%, до 32 755 долларов.На SHFE алюминий вырос в цене на 0,3%, до 20 355 юаней за тонну, никель подскочил на 0,9%, до 137 450 юаней, свинец поднялся на 1%, до 19 760 юаней, в то время как цинк подешевел на 0,2%, до 24 430 юаней, а олово снизилось на 0,2%, до 273 680 юаней.
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рынки, цветные металлы
Рынки, цветные металлы
11:50 02.07.2024
 

Цены на медь растут на фоне сокращения запасов в Южной Корее

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота Медного завода ГМК "Норильский Никель"
Работа Медного завода ГМК Норильский Никель - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цены на медь во вторник повышаются, так как сокращение запасов в Южной Корее ослабило давление избыточного предложения. При этом производственная активность некоторых компаний в Китае, являющемся основным потребителем, снизилась.
Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 03.41 по Гринвичу подорожали на 0,3%, до 9655,50 доллара за тонну, а наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE выросли на 0,5%, до 78 720 юаней (10 826,42 доллара) за тонну.
Судя по информации, поступившей со склада LME в южнокорейском порту Кванъян, запасы могут скоро сократиться. Между тем скидка на импорт меди в Китай также снизилась, что свидетельствует об улучшении спроса на этот металл.
Аналитики отмечают, что физический спрос на медь в Китае растет и, вероятно, еще больше повысится в июле, после того как цены упали примерно на 1500 долларов после достижения рекордного максимума в мае.
Данные из Китая рисуют неоднозначную картину. Согласно официальному опросу, активность в обрабатывающей промышленности в июне упала второй месяц подряд. Однако частный опрос, охватывающий небольшие экспортно-ориентированные фирмы, показал, что производственная активность росла самыми быстрыми темпами за последние три года.
Участники рынка ждут пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая, который пройдет 15-18 июля, чтобы узнать, будут ли приняты дополнительные стимулирующие меры, способные повысить спрос на металлы.
На LME алюминий подорожал на 0,1%, до 2518 долларов за тонну, никель - на 0,5%, до 17 450 долларов, цинк - на 0,3%, до 2936,50 доллара, свинец торговался без изменений, по 2219 долларов, а олово подешевело на 0,4%, до 32 755 долларов.
На SHFE алюминий вырос в цене на 0,3%, до 20 355 юаней за тонну, никель подскочил на 0,9%, до 137 450 юаней, свинец поднялся на 1%, до 19 760 юаней, в то время как цинк подешевел на 0,2%, до 24 430 юаней, а олово снизилось на 0,2%, до 273 680 юаней.
 
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