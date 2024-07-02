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Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей
Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей - 02.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей, следует из сообщения на сайте правительства страны. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T10:25+0300
2024-07-02T10:31+0300
россия
многодетная семья
кабмин
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей, следует из сообщения на сайте правительства страны."В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается в сообщении.В кабмине заметили, что многодетные семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот в России. Удостоверение также позволит им посещать культурные или досуговые учреждения. Порядок выдачи сертификатов будет определяться на региональном уровне. Действующие удостоверения возможно переоформить, в том числе без заявления.
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россия, многодетная семья, михаил мишустин
РОССИЯ, многодетная семья, Кабмин, Михаил Мишустин
10:25 02.07.2024 (обновлено: 10:31 02.07.2024)
 
Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей

Мишустин утвердил единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей, следует из сообщения на сайте правительства страны.
"В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается в сообщении.
В кабмине заметили, что многодетные семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот в России. Удостоверение также позволит им посещать культурные или досуговые учреждения. Порядок выдачи сертификатов будет определяться на региональном уровне. Действующие удостоверения возможно переоформить, в том числе без заявления.
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КабминРОССИЯмногодетная семьяМихаил Мишустин
 
 
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