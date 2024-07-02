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Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей

Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей - 02.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей, следует из сообщения на сайте правительства страны. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T10:25+0300

2024-07-02T10:25+0300

2024-07-02T10:31+0300

россия

многодетная семья

кабмин

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения для многодетных семей, следует из сообщения на сайте правительства страны."В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается в сообщении.В кабмине заметили, что многодетные семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот в России. Удостоверение также позволит им посещать культурные или досуговые учреждения. Порядок выдачи сертификатов будет определяться на региональном уровне. Действующие удостоверения возможно переоформить, в том числе без заявления.

https://1prime.ru/20240701/mnogodetnye-semi-849618511.html

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россия, многодетная семья, михаил мишустин