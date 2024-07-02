Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240702/ukraina-849647738.html
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине - 02.07.2024, ПРАЙМ
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T07:57+0300
2024-07-02T07:57+0300
россия
швейцария
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e4254e543ede476138886d13fecb8f.jpg
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об сообщается в опубликованной изданием статье.Так, в статье отмечается, что ранее в 2009 году Медведев, на тот момент занимающий пост президента России, ездил с дружелюбно прошедшим рабочий визитом в Швейцарию. Но его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".Заместитель председателя Совета Безопасности ранее писал в своем Telegram-канале, что никто из участников саммита не знает, что они там делают. По его словам, данное мероприятие похоже на антиутопию "Скотный двор", написанную Джорджем Оруэллом.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_073db916dd7b5dc9cbc62055e61f5f27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, швейцария, дмитрий медведев
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Дмитрий Медведев
07:57 02.07.2024
 
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине

Швейцарской NZZ не понравилась критика Медведевым саммита по Украине

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об сообщается в опубликованной изданием статье.
Так, в статье отмечается, что ранее в 2009 году Медведев, на тот момент занимающий пост президента России, ездил с дружелюбно прошедшим рабочий визитом в Швейцарию. Но его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".
Заместитель председателя Совета Безопасности ранее писал в своем Telegram-канале, что никто из участников саммита не знает, что они там делают. По его словам, данное мероприятие похоже на антиутопию "Скотный двор", написанную Джорджем Оруэллом.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
"Скотный двор". Медведев высмеял конференцию по Украине в Швейцарии
16 июня, 10:11
 
РОССИЯШВЕЙЦАРИЯДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала