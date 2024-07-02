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Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине - 02.07.2024, ПРАЙМ
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T07:57+0300
2024-07-02T07:57+0300
2024-07-02T07:57+0300
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швейцария
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об сообщается в опубликованной изданием статье.Так, в статье отмечается, что ранее в 2009 году Медведев, на тот момент занимающий пост президента России, ездил с дружелюбно прошедшим рабочий визитом в Швейцарию. Но его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".Заместитель председателя Совета Безопасности ранее писал в своем Telegram-канале, что никто из участников саммита не знает, что они там делают. По его словам, данное мероприятие похоже на антиутопию "Скотный двор", написанную Джорджем Оруэллом.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
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россия, швейцария, дмитрий медведев
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Дмитрий Медведев
Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине
Швейцарской NZZ не понравилась критика Медведевым саммита по Украине
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ.
Швейцарская газета
Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об сообщается
в опубликованной изданием статье.
Так, в статье отмечается, что ранее в 2009 году Медведев, на тот момент занимающий пост президента России, ездил с дружелюбно прошедшим рабочий визитом в Швейцарию. Но его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".
Заместитель председателя Совета Безопасности ранее писал в своем Telegram-канале, что никто из участников саммита не знает, что они там делают. По его словам, данное мероприятие похоже на антиутопию "Скотный двор", написанную Джорджем Оруэллом.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
"Скотный двор". Медведев высмеял конференцию по Украине в Швейцарии