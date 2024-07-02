https://1prime.ru/20240702/ukraina-849647738.html

Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине

Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине - 02.07.2024, ПРАЙМ

Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине

Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T07:57+0300

2024-07-02T07:57+0300

2024-07-02T07:57+0300

россия

швейцария

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung выразила недовольство критикой "мирной конференции" по Украине, которую высказал лидер российской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об сообщается в опубликованной изданием статье.Так, в статье отмечается, что ранее в 2009 году Медведев, на тот момент занимающий пост президента России, ездил с дружелюбно прошедшим рабочий визитом в Швейцарию. Но его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается "как неотъемлемая часть западного лагеря".Заместитель председателя Совета Безопасности ранее писал в своем Telegram-канале, что никто из участников саммита не знает, что они там делают. По его словам, данное мероприятие похоже на антиутопию "Скотный двор", написанную Джорджем Оруэллом.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

https://1prime.ru/20240616/medvedev-849214656.html

швейцария

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россия, швейцария, дмитрий медведев